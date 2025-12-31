Una furgoneta s'estavella contra una cèntrica estació de la Girocleta
El conductor del vehicle ha donat positiu en estupefaents
Una furgoneta s'ha estavellat aquest dimecres contra l'estació de la Girocleta situada a la plaça Marquès de Camps de Girona, segons han informat fonts municipals.
Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha sortit de la via i ha acabat impactant contra aquest punt d'estacionament del servei municipal de bicicletes de la ciutat de Girona.
Els serveis d'emergència, en arribar al lloc dels fets, s'han trobat el conductor de la furgoneta convulsionant i en un estat molt agressiu. Segons ha pogut saber Diari de Girona, en realitzar-li la prova d'estupefaents, aquesta ha donat positiu. Posteriorment, l'han traslladat a l'hospital Trueta on resta ingressat.
