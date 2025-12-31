Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaDesembre plujósRescat l'EstartitEmpresaris més valoratsAniversari TruetaCatedral Castelló
instagramlinkedin

Una furgoneta s'estavella contra una cèntrica estació de la Girocleta

El conductor del vehicle ha donat positiu en estupefaents

Les fotos de l'accident d'una furgoneta contra una estació de Girocleta

Les fotos de l'accident d'una furgoneta contra una estació de Girocleta

Veure Galeria

Les fotos de l'accident d'una furgoneta contra una estació de Girocleta / Daniel Vivern

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Una furgoneta s'ha estavellat aquest dimecres contra l'estació de la Girocleta situada a la plaça Marquès de Camps de Girona, segons han informat fonts municipals.

Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha sortit de la via i ha acabat impactant contra aquest punt d'estacionament del servei municipal de bicicletes de la ciutat de Girona.

L'estació de la Girocleta de la plaça Marquès de Camps, després de l'accident.

L'estació de la Girocleta de la plaça Marquès de Camps, després de l'accident. / Inty Bachué Buelvas Díaz

Els serveis d'emergència, en arribar al lloc dels fets, s'han trobat el conductor de la furgoneta convulsionant i en un estat molt agressiu. Segons ha pogut saber Diari de Girona, en realitzar-li la prova d'estupefaents, aquesta ha donat positiu. Posteriorment, l'han traslladat a l'hospital Trueta on resta ingressat.

TEMES

Tracking Pixel Contents