Nous talls de llum a Font de la Pólvora deixen el barri de Girona a les fosques pel frau elèctric
Els veïns critiquen que tenen molt poques hores d'energia al dia, i Endesa assegura que cada matí es canvien fusibles
Veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona es queixen que fa quatre dies que no tenen llum durant la major part del dia. De fet, asseguren que només en tenen durant unes hores el matí, després torna a marxar, i no tornen a tenir electricitat fins a l'endemà. "És insuportable", etziba un veí (que ha volgut quedar en l'anonimat), i afegeix que paguen "per un servei" que no reben.
També expliquen que, a causa de la falta d'energia, han "perdut" tot el que tenien a la nevera. "Tot el menjar està podrit", critiquen, i indiquen que la situació no és nova perquè van estar "bona part de l'estiu amb talls de llum amb la calor terrible que feia".
L'Associació de Veïns de Font de la Pólvora també s'ha queixat, en diferents ocasions, dels talls de llum al barri a través de les xarxes socials. L'últim cop que ho va fer va ser el 3 de desembre, quan van publicar que portaven "catorze nits consecutives sense llum". També van escriure que l'Ajuntament de Girona ni la companyia, en aquest cas Endesa, havien donat "cap solució pels veïns al corrent de pagament". "Sense calefacció, aigua calenta ni poder cuinar, ens estem posant malalts", van remarcar en una altra publicació. Les queixes per la falta de subministrament elèctric al barri se solen produir, de forma més habitual, durant les èpoques de més fred.
Frau elèctric
Els Mossos d'Esquadra han dut a terme diferents dispositius per combatre el frau elèctric a Font de la Pólvora. L'últim que van fer va ser a principis de desembre, quan es van detectar 46 fraus en nou blocs de pisos, en unes actuacions que es van concentrar als carrers Avellaner i Roure. Els dispositius són constants al barri i sempre se solen fer en aquestes dues vies i al carrer Castanyer. Ara, Endesa també confirma que els talls de llum es produeixen per frau elèctric.
La companyia elèctrica assenyala que "es fonen fusibles cada dia a causa del frau elèctric", però no els repara un cop s'avarien, sinó que ho fa "un cop al dia". A les set del matí, operaris de l'empresa amb acompanyament policial, canvien els fusibles, però "només duren una hora o hora i mitja". Després, a causa del frau elèctric es produeixen sobrecàrregues i diferents llars tornen a quedar sense subministrament elèctric. A Font de la Pólvora s'hi han fet operacions contra el narcotràfic i això, sumat al fet que a l'hivern l'ús d'aparells com calefactors o radiadors per combatre el fred és més freqüent provocaria les sobrecàrregues.
Els talls de llum no es produeixen arreu del barri, ni tampoc al mateix edifici o carrer. Depenent del dia hi ha talls "a un sector o un altre". Endesa també exposa que l'Ajuntament està informat de la situació i que, de fet, aquest és un dels temes que es va tractar en la Taula de Seguiment que es va celebrar abans de les festes de Nadal.
Crema d'un transformador
A l'estiu, la companyia elèctrica va canviar el centre de transformació per substituir el que s'havia incendiat unes setmanes enrere, també a causa de frau elèctric. Segons va explicar l'empresa podia "donar resposta als subministraments declarats, i amb contracte, que hi ha al barri". L'actuació va costar 200.000 euros a Endesa.
L'antic centre de transformació es va cremar totalment el passat 17 de juliol a causa de la sobrecàrrega per l’ús indegut de les instal·lacions elèctriques. Estava ubicat en el mateix punt que es va instal·lar el nou, a tocar d'una aturada de bus de la línia L6 i a prop de l'escola. L'incendi va fer desallotjar als veïns del bloc més pròxim al centre de transformació, mentre que 246 residents del barri van quedar sense llum durant unes hores fins que es van col·locar generadors que van permetre recuperar l'electricitat. Els aparells es van treure un cop es va instal·lar el nou centre.
A principis de 2022, Endesa va invertir 130.000 euros per reforçar la xarxa elèctrica al barri per instal·lar un segon centre de transformació, a part d’estendre noves línies de baixa tensió a diversos carrers. Tot això, perquè gairebé la meitat dels punts de servei elèctric del barri no tenien contracte ni comptador. Així i tot, tres anys la xifra de punts de serveis elèctrics sense contracte ni comptador no ha baixat.
