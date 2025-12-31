Sorpresa i emoció a Girona després de donar gairebé 2 milions d'euros del segon premi de la Grossa de Cap d'Any
L'Estanc Ciutadans ha venut 30 bitllets i és la segona vegada que reparteix un premi de la loteria catalana
Sorpresa i emoció a Girona després de donar gairebé 2 milions d'euros del segon premi de la Grossa de Cap d'Any. L'Estanc Ciutadans, situat al Barri Vell, ha venut 30 bitllets del número 92574. Cada dècim està dotat amb 65.000 euros, cosa que suposa 6.500 per euro jugat. El propietari de l'establiment, Àngel Almazán, ha apuntat que estava fent les últimes compres pel sopar, quan l'han trucat per donar-li la bona nova. "He vist que havia tocat a Girona i he pensat: Ostres quina sort el que l'hagi donat, amb la il·lusió que a mi em feia! Però just m'ha trucat el comercial per dir-m'ho i gairebé em poso a plorar", ha admès visiblement emocionat. Almazán també va vendre bitllets guanyadors de la Grossa de Sant Jordi del 2024.