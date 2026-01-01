Una bruixa, uns personatges entremaliats i molta música donen la benvinguda al 2026 a Girona
La ciutat recupera l'actuació musical després de les campanades a la plaça de la Catedral i la gent respon omplint la zona
Feia anys que els veïns de Girona reclamaven poder tenir una festa de Cap d'Any després de les campanades. L'última es va fer a la plaça de Sant Domènec per donar la benvinguda al 2020, però amb l'esclat de la pandèmia ho va canviar tot. Per iniciar el 2025 ja es va fer una cercavila amb la Girona Marxing Band, però aquesta passada matinada els assistents a la plaça de la Catedral han pogut gaudir, de nou, d'una festa de Cap d'Any a la ciutat, per iniciar el 2026 amb gresca, música i diversió a la plaça de la Catedral, i també amb l'aparició de diferents personatges per fer més entretinguda la celebració.
Tornar a tenir festa de Cap d'Any havia generat força expectació i ja uns dies abans es va recomanar als assistents arribar amb temps a la celebració, ja que els cossos de seguretat van obligar a "controlar l'aforament". I ha estat, centenars de persones s'han apropat ben aviat a la plaça de la Catedral, a les escales i a la plaça dels Apòstols, per poder escoltar les campanades amb claredat, amb la Fal·lera Gironina que ha posat el toc màgic amb l'espectacle que han dut a terme.
Com en els dos últims anys, la Bruixa de la Catedral ha tornat a fer acte de presència i ha estat el personatge central de l’acte, presentant les campanades. A diferència d’anys anteriors, però, s’ha fet un espectacle més llarg, amb l’aparició de dos personatges emmascarats, Narigut i Narissot, que han interactuat amb els assistents, buscant un cos adient per l’Home dels nassos. La idea era sabotejar les campanades, perquè aquest personatge només surt el dia de Cap d’Any i no vol que s’acabi el dia amb el so de les campanes.
Tot i la seva insistència, la bruixa ha aconseguit fer fugir-los a tots i, finalment, les campanades s’han pogut sentir amb molta claredat des dels diferents punts, gràcies a la presència d'altaveus (per entrar al 2023 hi va haver crítiques perquè els aparells no es van instal·lar i les campanades no es van sentir bé), i els assistents han pogut menjar els tradicionals grans de raïm. Abans de les campanades, la bruixa, amb un to més reivindicatiu, ha reclamat la fi dels genocidis i guerres que hi ha al món.
Música fins a la matinada
Amb les campanades, però, no s’ha acabat la festa. És clar que alguns assistents ja en tenien prou i han marxat a casa, però els que volien continuar amb marxa ho han pogut fer amb la música que ha ressonat des d’un balcó de la Casa Pastors fins a les tres de la matinada. Ha estat DJ Kivili l’encarregat de punxar els temes, que ha animat a públic de diferents edats.
Tot i que la nit ha estat freda, almenys més que en els últims dies, la gent tenia ganes de passar-s’ho bé. El servei de bar ubicat a la plaça de la Catedral també ha estat sol·licitat. La Fal·lera Gironina i l’Associació de Veïns del Barri Vell, organitzadors de l'acte, valoren molt positivament la celebració, que ha transcorregut sense incidents destacats. L'únic que han lamentat és que si la gent arribava hora per hora ja no podia accedir a la plaça de la Catedral ni a les escales.
L'alcalde, Lluc Salellas, també ha destacat a xarxes socials que hi ha "millores a fer per altres ocasions", però es mostrava satisfet per com ha anat la celebració, que era una "proposta esperada". Al mateix temps, ha assenyalat que aquest dijous matí els serveis de neteja ja havien "deixat la zona neta i a punt pel seu ús habitual".
