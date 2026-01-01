Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Circ Solidari de Girona apadrina 1.250 entrades per a infants i famílies en risc d’exclusió social

La iniciativa sorgeix de l’aliança formada pel Circ de Nadal i el Rotary Club, que tenen l'objectiu lluitar contra la pobresa de la nostra ciutat.

El Circ Solidari de dimarts.

Redacció

Redacció

Girona

El Circ de Nadal de Girona i el Rotary Club de Girona han tornat a unir-se sota la iniciativa Circ Solidari, una iniciativa que té la finalitat de subvencionar entrades a les famílies que no es poden permetre portar els seus fills al circ. La contribució dels patrocinadors, empreses i particulars ha permès recaptar un total de 22.000 euros per subvencionar 1.250 entrades per a les famílies en risc d’exclusió social i, d'aquesta manera, els infants han pogut meravellar-se amb la sessió del Circ de Nadal que s'ha fet aquest dimarts a la tarda. Enguany, l'activitat gira sobre el personatge de Peter Pan i, com sempre, es fa sobre gel.

Les entrades apadrinades s’han distribuït a través de més de 35 entitats socials del territori, gràcies a la col·laboració amb el Rotary Club Costa Brava, Rotary Club Blanes-Costa Brava Sud, Rotary Club de Banyoles i Rotary Club de Roses-Empuriabrava; garantint que el projecte arribi a infants i joves amb realitats diverses i necessitats específiques. El Circ Solidari reforça així la seva vocació de cohesió social i d’accés universal a la cultura.

Una imatge del circ de dimarts.

El projecte ha estat possible gràcies al suport d’una quarantena dempreses col·laboradores, que han fet costat al Rotary Club de Girona i han contribuït de manera decisiva a l’èxit d’aquesta edició. A més, Frit Ravich s’ha sumat a la jornada oferint un obsequi a tots els assistents, aportant un valor afegit a una vetllada pensada per compartir somriures. Des del Rotary Club de Girona es vol expressar un "agraïment sincer a totes les entitats socials, empreses col·laboradores i persones voluntàries que han fet possible, un any més, el Circ Solidari, una iniciativa que transforma la solidaritat en oportunitats i il·lusió per als infants".

