Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona

L'Hospital Santa Caterina ha registrat el primer naixement en un centre públic de la regió sanitària de Girona, més de mitja hora més tard que el del centre privat

La mare, Anabel, rebent un obsequi de mans del gerent de Clínica Girona, Miquel Grabulosa, i la directora assistencial del centre, doctora Eva Palau.

La mare, Anabel, rebent un obsequi de mans del gerent de Clínica Girona, Miquel Grabulosa, i la directora assistencial del centre, doctora Eva Palau. / Clínica Girona

Joana Amat

Joana Amat

El primer nadó del 2026 a Catalunya es diu Biel i ha nascut a les 00.06 d’avui a Clínica Girona. El nen pesa 3,240 quilos i medeix 50 centímetres. Tant la seva mare Anabel com la seva germana Ivet resideixen a Salt.

Ara bé, el sistema sanitari públic de Catalunya ha registrat el primer naixement de la Regió Sanitària de Girona a l'Hospital Santa Caterina. El primer naixement de l'any en un centre públic no s'ha produït fins més de mitja hora més tard que el del centre privat de Girona. Ha arribat al món a les 00:42 a l'hospital de Salt, en aquest cas ha sigut una nena i es diu Alda Joana. L'hospital assegura que ha vingut al món en bon estat de salut, amb un pes de 3,95 quilos i una talla de 51 centímetres. Els seus pares, Clodia Isabell i Michel, resideixen al municipi de Salt.

Clodia Isabell i Michel, pares de l'Alda Joana, a l'Hospital Santa Caterina de Girona

Clodia Isabell i Michel, pares de l'Alda Joana, a l'Hospital Santa Caterina de Girona / IAS

Així doncs, mentre que Clínica Girona s'ha convertit en l'escenari del primer part del 2026 de Girona i de Catalunya, l'Hospital Santa Caterina ha protagonitzat el primer naixement en un centre públic de la regió sanitària de Girona aquest 2026.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents