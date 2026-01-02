Cavalcada dels Reis d'Orient a Girona: Horari, recorregut i novetats
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat el dilluns 5 de gener
Tot a punt perquè, un any més, els Reis d'Orient arribin a Girona. Aquest 2026, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat aquest dilluns 5 de gener i el seguici reial mantindrà la sortida i bona part del recorregut d'altres anys, tot i que s'han fet alguns canvis en l'itinerari. Això sí, com sempre, a primera hora de la tarda (a partir de les 16 hores) ja estarà instal·lat el campament reial al Camp de Mart del parc de la Devesa on ja es podrà tenir un primer contacte amb els Reis, patges i membres de la comitiva reial.
Recorregut
Serà a partir de les sis de la tarda quan tot el seguici abandonarà el Camp de Mart per fer el tradicional recorregut per diferents carrers i places de la ciutat. L'organització ha canviat una part de l'itinerari respecte a altres anys. A diferència de l'última cavalcada no passarà per la ronda de Sant Antoni Maria Claret, el carrer Joan Maragall o la plaça Catalunya.
Un cop Melcior, Gaspar i Baltasar i els diferents acompanyats deixin enrere la Devesa, es dirigiran pels carrers Caterina Albert i Mestres Francesc Civil per arribar fins a Santa Eugènia. En aquest punt, enfilaran cap a la plaça Marquès de Camps, la carretera Barcelona i trencar cap al carrer Álvarez de Castro per enfilar la Gran Via Jaume I i recórrer l'avinguda Sant Francesc. Cal recordar que al carrer de Santa Eugènia, al costat de l'Estació Jove hi haurà un punt reservat per les persones amb mobilitat reduïda, mentre que un tram de Jaume I serà un Espai Calma, on la cavalcada reduirà els estímuls per les persones neurodivergents.
A la cruïlla entre l'avinguda Sant Francesc i el carrer Santa Clara, els Reis baixaran de les carrosses de pedals i acabaran de fer el recorregut a peu. Travessaran tot el carrer Santa Clara i els carrers Anselm Clavé i Francesc Eiximenis fins a acabar a la plaça de l'U d'Octubre, on es farà l'acte final.
Les comitives reials repartiran objectes i llepolies a les famílies. Donaran bengales, espelmes, encens, mirra, elements dolços, caramels i milers de xocolatines elaborades pel xef Jordi Roca. A més, als campaments reials els cuiners del Rei Ros repartiran xocolata i canapès exòtics. Es repartiran 1.150 quilos de caramels, a diferència de l'any passat, quan en van ser 750.
Com a novetat, s’ampliarà la Comitiva del Carbó, que incorporarà cinc músics més i un total de vuit pastors com a personatges nous. Tant aquest equip com el de la Comitiva del Foc disposaran d’un espai als campaments reials per preparar tot el que és necessari de cara a l’inici de la cavalcada dels Reis.
Acte final
Segons l'horari previst, poc abans de les vuit de la nit començarà el gran acte final, d’aproximadament 45 minuts de duració, amb tot el seguici i Ses Majestats. Es farà, com l'any passat, a la plaça de l'U d'octubre. El 2025 l'organització va canviar la ubicació d'aquest acte, que abans es feia a l'esplanada de La Copa, per fer-ho en un lloc més cèntric i més gent s'hi pogués apropar.
Durant l’acte, el mag Naj-Mandin, acompanyat de la carbonera major, Tem-Noch, dirigirà les sis bandes musicals participants en la cavalcada per tocar la cançó dels Tres Reis donant la benvinguda a Ses Majestats. L’Associació Gironina de Sords farà la interpretació en llengua de signes de l’acte final de la cavalcada.
