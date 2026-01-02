Cavalcada dels Reis d'Orient a Salt: Horari i recorregut
La comitiva començarà a desfilar a les set de la tarda i, abans, es farà el campament reial
Salt es prepara per viure la nit més màgica de l'any amb l'arribada dels Reis d'Orient el dilluns 5 de gener. Abans del recorregut, però, Melcior, Gaspar i Baltasar es deixaran veure pel campament reial instal·lat a les Naus Guixeres de la Coma Cros. El campament començarà a les quatre de la tarda i s'allargarà fins a les sis, tot i que el dia abans, el diumenge 4, també estarà obert entre les quatre de la tarda i dos quarts de nou de la nit. Cal inscripció prèvia per assistir al campament reial.
Pel que fa al recorregut, començarà a les set de la tarda des de la plaça de l'U d'octubre, continuarà pel carrer de Sant Antoni i, llavors, trencarà per la travessia de Santa Eugènia. Després enfilarà pel carrer Major, i passarà pels carrers Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol.Fa uns anys, l'itinerari es feia a la inversa.
Està previst que en la cavalcada hi participin uns 250 figurants i voluntaris, que donaran vida a un recorregut ple de personatges i escenes reials perquè Ses Majestats compleixin amb la tradició i portin els regals als saltencs i saltenques. Els infants podran gaudir de 500 quilos de caramels, 2.000 piruletes i les tradicionals forneres amb pa amb xocolata, incloent-hi opcions per a persones celíaques.
