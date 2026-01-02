L’Estel d’Orient ja brilla a la façana de la Catedral, els Reis ja fan camí cap a Girona
El mag Naj-Mandim i la seva Comitiva Reial encenen l’astre perquè Melcior, Gaspar i Baltasar puguin arribar sense problemes dilluns
Centenars de persones que omplen les escales i la plaça de la Catedral
Les escales i la plaça de la Catedral de Girona es van omplir per Cap d'Any d'abraçades i celebracions. Dos dies més tard l'emblemàtic indret del Barri Vell ha tornat a omplir de gent, però aquesta vegada, amb un to més màgic i emocionant, sobretot per la canalla. S'ha il·luminat l'Estel d'Orient, i això només pot significar una cosa: els Reis d'Orient cada vegada són més a prop.
I és clar, ja que hi ha aquell nerviosisme entre la mainada per saber si el que han escrit a la carta, o escriuran, els serà concedit. Sigui com sigui, aquest divendres al vespre han pogut tenir el primer contacte amb diferents personatges que també seran protagonistes en la cavalcada del pròxim dilluns. Melcior, Gaspar i Baltasar encara fan el camí cap a Girona, però qui sí que hi era aquesta nit era el mag Naj-Mandin i la seva Comitiva de la Llum.
Per fer-ho tot encara més màgic i espectacular, l'enllumenat públic s'ha apagat i, en primera instància, només les torxes que portaven els personatges i algun llum artificial han il·luminat l'espai. "Mira, ja venen", ha dit un pare al seu fill de no més de tres anys que portava a coll. El nen, amb els ulls oberts i sense gairebé parpellejar mirava embadalit com la Comitiva de la llum entrava amb pas cerimoniós, acompanyat per les melodies que anaven fent tambors i violins en un escenari a la plaça de la Catedral. Alguns, amb la fosca i les flames inflant-se han tingut una mica de por i s'han amagat rere algun adult.
Un passadís pel mag
De la mateixa que s'obre un passadís prou ample perquè els Marrecs de Salt puguin pujar les escales de la Catedral quan es fa el Pilar de 4 per les Fires, aquest dilluns també s'ha obert un passadís perquè el mag Naj-Mandin pugés els noranta escalons. Ho ha fet amb entremig de l'emoció i l'expectació de tothom, sense deixar de saludar o donar la mà als més petits.
Un cop a dalt ha arribat el moment més esperat. A petició del mag, tothom, amb un crit, ha ajudat a invocar l'Estel d'Orient. Amb les últimes paraules del mag s'ha sentit aquell típic "ooooooh!" tres vegades perquè s'han encés, un rere l'altre, el vitrall i el campanar de la Catedral i, finalment, l'Estel d'Orient. Amb l'últim "Alef, alef, alef!" (les paraules màgiques per invocar la llum) que han pronunciat amb força el mag i el públic també s'ha dotat d'una màgia especial els fanalets que portaven els infants i que il·luminaran el pas de la cavalcada dilluns. L'estel serà present a la façana de la Catedral entre les cinc de la tarda i les onze de la nit fins al 5 de gener, òbviament, per guiar a Melcior, Gaspar i Baltasar a arribar a Girona i puguin deixar regals per a tothom.
Altres activitats
I és que a Girona fa dies que es respira un ambient màgic. Per exemple, ja hi ha diferents punts amb patges i bústies perquè, qui volgués, pogués deixar la seva carta als Reis d'Orient. Entre d'altres, aquest dilluns n'hi ha hagut a la porta de l'Ajuntament o a la seu de la Policia Municipal.
A més, ja es preparen els mítics fanalets per rebre la comitiva reial el pròxim dilluns. Aquest divendres s'han fet tallers a la plaça Miquel de Palol o a Girona Est, on també s'ha celebrat una rua i una xocolatada.
Al mateix temps, l'Ajuntament també es prepara davant les previsions que "apunten a possibles nevades amb cotes molt baixes els dies 4 i 5 de gener", ha indicat a xarxes l'alcalde, Lluc Salellas. Aquest divendres s'ha reunit el Comitè d'Emergències per coordinar "tots els serveis municipals per anticipar escenaris i garantir la seguretat, també de cara a la cavalcada de Reis".
