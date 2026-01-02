Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona crearà un itinerari saludable al voltant de l’Escola d’Educació Especial Font de l’Abella

Aquest va ser un dels projectes més votats del barri de Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu en els pressupostos participats del 2018

Una imatge del lloc on s’actuarà. / Ajuntament de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona crearà un itinerari saludable al voltant de l’Escola d’Educació Especial Font de l’Abella que connectarà el centre educatiu amb la font que porta el mateix nom. Els treballs consistiran en la millora i adequació de la zona de pas existent sense pavimentar mitjançant un camí segur i agradable de paviment natural de sauló estabilitzat.

Aquest va ser un dels projectes més votats del barri de Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu en els pressupostos participats del 2018. Aquest mes de desembre s’ha aprovat inicialment i properament es licitaran les obres per un import de 15.586,99 euros (IVA inclòs).

“El projecte és una nova actuació per a gaudir més i millor d’una zona emblemàtica del barri, el bosc de Palau, un pulmó verd de la ciutat que potser molts gironins i gironines encara no coneixen i que val molt la pena de visitar i recórrer”, ha explicat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu.

Anteriorment, en el marc dels pressupostos participats del 2016, es va condicionar una zona àmplia a l’entorn de la font original de Mas Abella, on es van instal·lar taules de pícnic i es va construir una font de pedra rústica. Paral·lelament, l’any 2017 es va construir una vorera de formigó des de l’entrada de l’escola d’educació especial fins a la zona d’aparcament en bateria paral·lela a l’avinguda de Montilivi.

