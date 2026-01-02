Girona impulsa un pla per revisar tots els ponts de la ciutat
L’objectiu és fer les inspeccions i avaluacions necessàries per detectar a temps patologies o desperfectes
L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa un pla per revisar tots les ponts de la ciutat. L’objectiu principal és poder actuar de forma preventiva i, per això, en els propers anys s’aniran fent les inspeccions i avaluacions necessàries per detectar a temps patologies o desperfectes.
En aquest sentit, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana del consistori, Sergi Font Domènech, ha assenyalat que “Girona és una ciutat que viu de cara als seus rius i estem iniciant una feina que no es veu, però que és imprescindible: estudiar tots els ponts de la ciutat i actuar-hi amb manteniment i de forma preventiva. Hem actuat a les passeres del Güell, que començarà la seva rehabilitació els propers dies, properament també començaran les obres de la passera de la Font del Rei i el reforç al pont de l'Areny. Seguirem estudiant la resta de ponts i estructures per veure on cal seguir actuant”.
Recentment, s’han iniciat les licitacions per contractar els serveis tècnics per avaluar el pont de Bisbe Lorenzana i el pont d’en Gómez. Aquesta iniciativa té com a objectiu determinar l’estat actual dels ponts, avaluar la seva aptitud actual per resistir les càrregues de serveis i proposar mesures preventives adients per tal de perllongar la vida útil de l'estructura, així com actuacions de reparació o manteniment.
A més, també s’han adjudicat els serveis tècnics per a la redacció del projecte constructiu de gran reparació del pont de l’Areny, que portarà a terme l’empresa Cloud Future SL per un import de 13.297,90 euros (IVA inclòs). Anteriorment, ja s’havia fet l’avaluació de l’estat d’aquest pont, que va determinar que era necessari portar-hi a terme una gran reparació. També s’ha fet l’avaluació del cobriment del riu Onyar al seu pas per la plaça de Catalunya i s’estudiaran les accions necessàries en funció de les conclusions.
Inspecció preliminar
Aquestes són algunes de les actuacions que s’han plantejat per al període 2025-2029, ja que l’elevat nombre de ponts i estructures que hi ha a la ciutat obliga a planificar les accions de forma quinquennal. Un altra de les tasques que s’han planificat per als propers cinc anys és la inspecció preliminar de la totalitat de ponts per detectar patologies visibles. Concretament, s’avaluarà l’estat del pont de França, la passarel·la de l’Alferes Huarte, el cobriment de Santa Eugènia, el pont de la Barca, el cobriment del carrer del Bellaire, el pont de Fontajau, el cobriment del passeig d’Olot, la passarel·la de Fontajau i el pont de la Font del Rei.
En el període actual s’iniciarà també l’inventariat d’estructures municipals, s’implantarà un servei de conservació ordinària de ponts i es planificaran les grans reparacions que cal fer durant aquests primers cinc anys.
