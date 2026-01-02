Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats
Els Bombers s’han hagut d’activar per dos serveis a Girona amb només cinc minuts de diferència
Dos incendis han alterat la tranquil·litat del barri de Santa Eugènia de Girona aquest divendres de matinada. Els Bombers han hagut d’intervenir en dos serveis gairebé simultanis, amb només cinc minuts de diferència.
Tot ha començat amb el primer avís, quan passaven 13 minuts de les dues de la matinada, alertant d’un vehicle en flames al número 32 del carrer Agudes, davant d’un bar situat a tocar del carrer Montseny. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha comprovat que el foc s’havia estès també al vehicle estacionat al davant, afectat per la radiació de les flames. Com a resultat, dos cotxes han patit danys: el primer, un Citroën, ha cremat completament, mentre que el segon, un Nissan, ha resultat afectat parcialment. L’alta temperatura i la virulència del foc també han causat desperfectes al cartell d’un bar cafeteria proper, tot i que, segons els Bombers, no s’han registrat danys al local.
D’altra banda, quan passaven cinc minuts d’aquest primer avís, a les dues i 18 minuts, una altra dotació dels Bombers ha hagut d’intervenir per un incendi de contenidors en un carrer molt proper. En concret, s’han desplaçat fins al carrer Montegre, on han pogut sufocar les flames en menys de mitja hora. L’incendi ha acabat cremant dos contenidors.
Arran dels fets, també s’ha activat la Policia Municipal de Girona, que investiga ambdós fets.
Subscriu-te per seguir llegint
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
- Adeu, papa
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Mor un submarinista durant una immersió a Roses
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Balanç de la Nit de Cap d’Any a Girona: els Mossos detenen cinc persones per violència masclista i enxampen 17 conductors beguts