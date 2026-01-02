Pas endavant per rehabilitar l'antic taller de Can Marfà de Girona
Les obres s'han adjudicat en el segon intent a l'empresa Calam Tapis Construccions SL, que farà les tasques per 888.233 euros
L'Ajuntament de Girona ha adjudicat la rehabilitació de l'antic taller de Can Marfà per adequar-lo com a espai de foment del sector hortícola a l'empresa Calam Tapias Construccions SL, amb seu a Sant Esteve Palautordera. L'edifici està ubicat al costat de la Marfà i Can Ninetes, al barri de Santa Eugènia, a tocar de les hortes. Els treballs es faran per 888.233,09 euros, tot i que el preu de sortida era de 996.447,26 euros. L'actuació s'emmarca dins de les accions previstes en el projecte Menja't Girona i la redacció del projecte ha anat a càrrec de l'empresa Fortià Arquitectes, que també portarà la direcció de l'obra.
Els treballs s'han adjudicat, però, en el segon intent. El primer concurs públic, que va sortir a finals d'estiu, va quedar desert perquè no constava que s'hagués presentat cap empresa. En aquesta segona vegada han estat dues empreses que han presentat oferta: la mateixa Calam Tapias Construccions SL, que executarà totes les tasques, i l'olotina Construo Construccions Generals SL. Aquesta va quedar descartada perquè va fer una oferta que superava el preu de sortida. La companyia va proposar una oferta d'1.107.779,20 euros.
El fet que quedés desert el primer cop, però, també afecta quant els Fons Europeus Next Generations. El projecte total de projecte és de 4,2 milions, dels quals 3,5 són finançats per aquest fons. D'aquests, 688.000 euros es destinen en el projecte de rehabilitació de l'antic taller de Can Marfà (tot i que el cost total sigui el de 888.233,09 euros).
Els fons s'han d'executar i justificar abans del 31 de desembre de 2026 i és aquí on l'Ajuntament va just de temps perquè la previsió és que les obres es puguin allargar durant dotze mesos. Els treballs no començaran fins al "dia següent de la signatura de l’acta de replanteig". El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, va explicar en el ple de novembre que l'Ajuntament estava "treballant per complir al màxim amb la previsió" i, d'aquesta manera, no perdre els fons.
Intervenció integral
L'antic taller de Can Marfà està abandonat des que es van tancar les instal·lacions l'any 2000. Abans havia estat un taller d'una antiga fàbrica industrial tèxtil. Deu anys més tard, amb Anna Pagans com a alcaldessa, es va presentar un projecte per reconvertir l'immoble en un museu sobre el patrimoni industrial que no va prosperar. L'edifici s'ha anat deteriorant amb el pas dels anys, fins al punt que es va haver d'apuntalar, i ara necessita una intervenció integral.
La rehabilitació inclou la substitució dels sistemes de coberta, desmuntar les soleres o millorar la il·luminació i ventilació de l'interior de l'immoble. Les obres, a més, es faran amb criteris d’eficiència i sostenibilitat energètica que permetran adaptar-lo a noves necessitats.
Amb les actuacions que s’hi portaran a terme, el nou espai servirà per canalitzar les activitats econòmiques sectorials i de consolidació del paisatge i del patrimoni de les Hortes de Santa Eugènia. L'espai tindrà diferents usos: pedagògic i divulgatiu, social i formatiu i servirà com a oficina, despatxos i serveis de gestió.
