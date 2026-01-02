Prop de 2.300 persones ja han reservat plaça per visitar el Campament Reial de Salt
Obrirà portes a tocar de les naus Guixeres els dies 4 i 5 de gener i encara queden entrades per la jornada de diumenge i a la primera franja del dilluns
A la cavalcada de Reis s’espera que hi participin unes 250 persones que acompanyaran a Ses Majestats
El Campament Reial de Salt torna aquest 2026 amb una resposta massiva del públic, com ho demostra que prop de 2.300 persones ja han reservat la seva visita per veure els preparatius de la comitiva reial a les naus Guixeres de la Coma Cros. L’activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat i es farà a la tarda dels dies 4 i 5 de gener. La voluntat és que els més petits puguin veure de primera mà com la comitiva que acompanya els Reis d’Orient preparen els regals perquè els nens i nenes de Salt rebin els seus desitjos, vegin tots els personatges que els acompanyen i al mateix temps puguin saludar a la Princesa Samarcanda o els mateixos Reis d’Orient.
Les inscripcions es van obrir el dissabte 27 de desembre i amb poques hores es van esgotar les visites per a diverses franges del dia 5 de gener, poca estona abans de la Cavalcada. Pel que fa a l’ocupació de les franges del dia 4 les sessions de les 17.00 h, 18.00 h i 18.30 h s’han omplert en les darreres jornades, mentre que a la resta d’horaris encara hi ha entrades disponibles. Cal destacar que a la primera franja, a les 16.00 h, estarà adaptada amb baixos estímuls sonors per facilitar la visita a persones amb alta sensibilitat acústica. El dia 5, les sessions de les 16.30 h, 17.00 h i 17.30 h també s’han exhaurit les places, i a la franja de les 16.00 h queden menys de 50 entrades.
L’organització ha preparat un campament amb més llum i més elements immersius que mai. Entre el Campament Reial i la Cavalcada de Reis, del dia 5 de gener, està previst que hi participin uns 250 figurants i voluntaris, que donaran vida a un recorregut ple de personatges i escenes reials perquè Ses Majestats compleixin amb la tradició i portin els regals als saltencs i saltenques. Els infants podran gaudir de 500 quilos de caramels, 2.000 piruletes i les tradicionals forneres amb pa amb xocolata, incloent-hi opcions per a persones celíaques.
Novetats
Una de les novetats destacades són els escenaris de llum amb projeccions lumíniques, que transformaran l’espai en un entorn visualment espectacular. A més, el dia 4, al voltant de les 20.30 h, els Diables oferiran un espectacle pirotècnic damunt el taulat del Canal per tancar la jornada.
El dia 5, coincidint amb l’arribada dels Reis d’Orient, la coral YES THE MUSIC actuarà de 17.45 h a 18.45 h. A les 19.00 h es farà l’entrega de la clau de la ciutat que anirà a càrrec de l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, i tot seguit començarà la tradicional Cavalcada de Reis pels carrers de Salt. El recorregut de la Cavalcada serà des de la plaça 1 d’Octubre, carrer Sant Antoni, travessera de Santa Eugènia, carrer Major, Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol, on finalitzarà el recorregut.
La regidora de Festes, Margarida Gallardo, ha volgut destacar “la feina incansable de la Comissió de Festes de Salt i de totes les entitats que fan possible la nit més màgica de l’any”. Gallardo ha remarcat que “el Campament Reial és un projecte col·lectiu que només pot existir gràcies a la implicació, la creativitat i l’estima de centenars de persones que treballen perquè els infants visquin una experiència inoblidable”.
