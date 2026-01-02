S’arranjaran les voreres del carrer del Rosselló de Girona per fer-les accessibles
Aquesta era una petició dels veïns i veïnes de la zona i va ser el projecte més votat en els pressupostos participats del 2018 del barri de Sant Narcís
L’Ajuntament de Girona arranjarà les voreres del carrer del Rosselló, en el tram entre el passeig de Ramon Berenguer II “Cap d’Estopes” i el carrer de Valladolid, per tal de fer-les accessibles. Aquesta era una petició dels veïns i veïnes de la zona i va ser el projecte més votat en els pressupostos participats del 2018 del barri de Sant Narcís.
“Millorar l’accessibilitat a la via pública és un objectiu essencial del govern municipal per tal de garantir la lliure circulació dels vianants amb la seguretat i la comoditat necessàries. En aquest cas es tracta a més d’un projecte escollit pels veïns i veïnes del barri per tal de completar les mesures d’accessibilitat en aquesta cruïlla”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu.
Els treballs consistiran en ampliar les voreres fins a una amplada superior als 2 metres, ja que actualment no superen els 1,60 metres. A més, es construiran rampes i paviments en els passos de vianants de les cantonades, per donar compliment a la normativa vigent, i deixar una calçada suficient per dues bandes d'aparcament i un sol sentit de circulació.
El projecte d’arranjament de les voreres del carrer del Rosselló es va aprovar inicialment en Junta de Govern Local aquest mes de desembre i les obres es licitaran properament per un import de 92.573,26 €, IVA inclòs.
