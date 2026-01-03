Girona, l’atractiu turístic durant l’època de Nadal
Tot i no ser considerada una de les grans ciutats nadalenques d’Europa, cada vegada hi ha més gent que aprofita aquestes vacances per a passar-hi uns dies
Girona no té els grans parcs de Nadal de la resta d’Europa, ni tampoc seria considerat com un dels grans destins per a molts en aquestes dates en les quals ens trobem. Tot i això, any rere any, la ciutat es va fent més ressò entre el turisme, tant nacional com internacional, com una de les ciutats amb més encant i idònia per aturar-s’hi durant aquestes dates i passar uns dies visitant-la.
Malgrat no competir per ser una de les visites obligatòries de les festes de Nadal, com sí que passa a l’Alsàcia (França), durant aquest període la ciutat esdevé una alternativa atractiva gràcies als carrers il·luminats del Barri Vell, les paradetes de la Plaça Independència i l’ambient acollidor que recorre cada cantonada del municipi. Gràcies a tot plegat, per a molts visitants s’ha convertit en una opció cada vegada més ben valorada.
Aquesta evolució del turisme durant aquestes dates es reflecteix clarament en el sector hoteler. Lluís Hortet, propietari i gerent de l’Hotel Nord 1901, explica, al Diari de Girona, que la situació actual és molt diferent de la de fa una dècada. «Recordo els Nadals dels anys 2013, 2014 o 2015 com a molt més fluixos. El turisme que hi ha ara no té res a veure amb el d’aquell moment», assegura. Segons Hortet, l’afluència de visitants que venen a passar aquestes dates a Girona ha anat augmentant de manera clara. En el seu cas, des que van començar les vacances han tingut un «80 o 85% d’ocupació a l’hotel».
En aquest context, la nit de Cap d’Any s’ha convertit en un dels moments clau del calendari turístic. Segons el gerent de l’hotel, cada vegada més gent opta per viatjar en comptes de quedar-se a casa. A més, destaca que amb el pas del temps també ha canviat el perfil del visitant, ja que «abans omplíem sobretot amb client nacional, però aquests darrers anys hem notat un augment clar del turisme internacional, especialment europeu».
El perquè de visitar Girona
El caràcter internacional que comentava Hortet es fa evident passejant pels carrers de la ciutat. D’entre la multitud de gent, s’hi trobaven Elena i l’Eli, dos turistes arribats de Singapur, que expliquen que han estat a diferents grans ciutats, però que han escollit visitar Girona perquè «és el lloc de filmació per Joc de Trons». A més, tots dos destaquen que la catedral els ha encantat, comentant que «és molt bonica».
Dins de tot el repertori d’atractius que ofereix la ciutat, molts visitants també s’hi acosten per la seva oferta gastronòmica. És el cas de la Marcelia Alencar, del Brasil, que ha vingut atreta pel «menjar i la cultura catalana». A més a més, ha explicat que realment havien vingut a Barcelona, però com que ja hi han estat diverses vegades, van decidir visitar algunes ciutats properes que no coneixien, i assegura que «Girona m’ha semblat un gran lloc».
Gairebé tots els visitants de la ciutat han seguit una mateixa línia d’atractius per ser aquí durant aquestes dates. En Miguel Ángel Fernández i l’Ana María Rigaud, una parella d’argentins, també han aprofitat per passar uns dies a Girona abans de continuar la seva ruta turística per grans capitals europees. «Hem vingut a Girona perquè vam veure vídeos per internet i ens van agradar molt. En visitar-la hem vist que realment els vídeos eren certs i ens ha semblat molt maca» comenta Fernández. A més, tots dos han quedat sorpresos per la ciutat, especialment per la seva arquitectura, que han qualificat de «preciosa», i han ressaltat que «ens ha sorprès molt gratament l’hospitalitat de la gent».
Segons Hortet, l’èxit turístic de Girona es deu a diversos factors: la bellesa de la ciutat, la seva bona ubicació geogràfica, les connexions i la facilitat per moure’s sense vehicle. A tot això s’hi suma l’oferta gastronòmica, cultural i esportiva, com el ciclisme, que atrau visitants durant tot l’any, fins i tot a l’hivern. Així mateix, queda clar que aquests punts són els més freqüents quan es parla amb aquells qui volen passar uns dies al municipi.
Més enllà dels atractius que Girona manté durant tot l’any, el Nadal, amb el seu ambient propi, reforça encara més l’arribada de turistes. Cada vegada més visitants aprofiten la seva estada per deixar de veure la ciutat com una localitat de pas perquè de mica en mica guanyi protagonisme en el mapa turístic en dates tan assenyalades com les festes nadalenques.
