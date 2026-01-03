Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
S'han cridat consignes com "Fora els ianquis d'Amèrica Llatina"
Maria Garcia (ACN)
Un centenar de persones s'han concentrat a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela. L'Assemblea Bolivariana de Girona ha convocat la protesta, que ha començat a les set de la tarda, a la plaça del Vi. Els manifestants han cridat proclames com "Fora els ianquis d'Amèrica Llatina". La portaveu de l'Assemblea, Cristina Simó, ha reclamat que es "respecti la sobirania del poble veneçolà", ja que "està amenaçada per l'imperialisme dels Estats Units". "El que volen és el petroli, la resta són falses justificacions", ha subratllat. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, han participat en la mobilització. Després de llegir el manifest, la concentració s'ha dissolt sense incidents.
La concentració ha començat cap a un quart de vuit del vespre. Un centenar de persones s'han aplegat a la plaça del Vi per rebutjar l'atac dels EUA a Veneçuela. Alguns anaven amb banderes del país llatinoamericà, d'altres amb cartells en els quals es podia llegir 'Rebuig als bombardejos' o 'Solidaritat amb Veneçuela, Ianquis go home". Entre els assistents, hi havia l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà.
La protesta l'ha organitzat l'Assamblea Bolivariana a Girona, i ha rebut el suport d'altres entitats com la Coordinadora d'ONGs de les comarques gironines. Els convocants han llegit un manifest que denunciava "el segrest i trasllat forçós" del president del país llatinoamericà, Nicolás Maduro, i de la seva dona, Cília Flores. "Expressem la nostra condemna més absoluta, rotunda i inequívoca davant els atacs militars dels EUA contra la República Bolivariana de Veneçuela", han exclamat.
La portaveu de l'Assamblea Bolivariana de Girona, Cristina Simó, ha reclamat que es "respecti la sobirania del poble veneçolà, ja que "està amenaçada per l'imperialisme dels Estats Units". "Tot són falses justificacions, com el narcotràfic. En el fons el que volen és el petroli de Veneçuela", ha recalcat Simó.
Per a la portaveu és "molt greu" el que ha passat aquest dissabte, especialment perquè suposa un precedent perillós. "Un altre govern es vol imposar a la força i amb violència, i això no només es pot fer a Veneçuela, sinó que es podria fer a qualsevol part del món. Això vol dir que s'ha acabat la pau al món", ha lamentat.
Després de la lectura del manifest, s'han cridat proclames com "Fora ianquis d'Amèrica Llatina"; i han deixat clar que convocaran més protestes els pròxims dies. Tot seguit, s'ha dissolt la mobilització, sense cap incident.
