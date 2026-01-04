El Congrés de Benestar Emocional de Girona ja compta amb 1.250 inscrits
Se celebrarà al Palau de Fires el 19 i 20 de gener i, a falta de dues setmanes, ha superat els sol·licitats de la passada edició
Encara falten un parell de setmanes perquè s’inauguri la segona edició del Congrés de Benestar Emocional de Girona, però, a hores d’ara, ja compta amb 1.250 inscrits, superant les xifres de la primera edició de l’any passat. En l’esdeveniment de 2025, que va portar per títol «Trencant tabús de la salut mental», es van inscriure 1.200 persones.
La segona edició porta per títol «La revolució de cuidar» i se celebrarà el 19 i 20 de gener al Palau de Fires. L’objectiu serà oferir eines per posar l’accent en la força que suposa continuar amb cura i atenció cap a un mateix i cap als altres. És dirigit a professionals, famílies i joves.
La vicealcaldessa, Gemma Geis, i la regidora de Benestar Emocional, Sílvia Bosch, destaquen que els 1.250 inscrits demostren que el Congrés de Benestar Emocional «és un projecte consolidat» i que es fa amb «visió de ciutat» i per ser un «servei públic del segle XXI». Al mateix temps, també remarquen que és un «encert» tractar aquest tema que «interpel·la a tanta gent». Per exemple, en els últims mesos s’han conegut els casos dels futbolistes Ronald Araújo i Aitana Bonmatí, o del presentador Andreu Buenafuente.
