Estudien posar tres o quatre parades més de Girocleta en diversos barris de la ciutat
L’Ajuntament vol incrementar el nombre d'estacions, i ja en sumaria més de quaranta amb les 36 actuals i les tres que es col·locaran a Salt al llarg d’aquest any
El servei té més de 5.600 usuaris i entre gener i novembre de 2025 es van fer 684.029 viatges
L’Ajuntament de Girona estudia posar més parades de Girocleta en diferents barris el que faria incrementar la xifra fins a més enllà de la quarantena d’estacions. Ara per ara, hi ha 36 punts del servei a la ciutat i, per primera vegada, aquest 2026 se n’afegiran tres més fora de les fronteres del municipi en una prova pilot que es farà a Salt. Les tres estacions s’ubicaran al llarg de l’avinguda dels Països Catalans. A més, l’Ajuntament en vol posar «tres o quatre» de noves a altres indrets de Girona.
Ho va confirmar el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez, en una entrevista fa unes setmanes a la ràdio municipal GironaFM. «La idea és posar tres o quatre parades repartides en diferents barris de la ciutat», tot i que també va confessar que encara no tenen «els punts en concret». Sí que va mencionar que és un «servei que funciona» i la manera «d’impulsar-lo» és, per una banda, que «funcioni correctament» i, per l’altra, «afegir noves parades».
Amb el pas dels anys, s’han anat incrementant les parades que hi ha repartides per la ciutat. Es va començar el 2009 amb nou estacions i el 2020 ja n’hi havia 22. Amb els Fons Next Generation la xifra va créixer més i l’última parada creada, l’única el 2025, ha estat la de la plaça Joan Brossa, que s’ha convertit ara en un espai per a vianants.
Més usos i més usuaris
Sánchez també va destacar que estan «molt contents» veient com funciona el servei, que ha tornat a incrementar els usos i usuaris durant el 2025. Pel que fa als abonats, l’1 de desembre de l’any passat, n’hi havia 5.626, mentre que es va començar l’any amb 4.970. Això significa un increment del 13,2% respecte a l’any anterior. També és una xifra molt superior a la d’abans de l’escalat de la pandèmia, ja que a finals de 2019 n’hi havia 3.592.
També els usos han pujat considerablement entre 2024 i 2025. En concret, un 15%. L’any passat, sense encara tenir les dades de desembre, es van fer 684.029 viatges, mentre que el 2024 se’n van fer 594.890. Això significa una mitjana d’una mica més de 2.000 usos diaris.
El mes d’octubre és, de llarg, el que més usos va tenir el 2025 (també el 2024). Se’n van fer 79.821, molt per sobre dels 68.287 del novembre o dels pocs més de 60.000 del maig i el setembre. A l’altre costat de la moneda, l’agost és, històricament, el mes amb menys usos i el 2025 se’n van fer 41.554.
Hi ha disset dies de 2025 que superen el dia amb més usos del 2024, que va ser el 23 d’octubre amb 3.012 viatges. Mentrestant, el dia amb més usos del 2025 va ser el 28 d’octubre, coincidint amb una de les jornades de Fires, amb 3.615 viatges. De fet, els dotze primers dies amb més usos l’any passat van ser a l’octubre.
Les estacions més utilitzades
L’estació de plaça Catalunya és la que més viatges va tenir entre gener i novembre de l’any passat, amb 40.656, tot i que és una xifra molt similar a l’avinguda Ramon Folch, d’on se’n van fer 40.607. La tercera d’on es van fer més viatges va ser la de plaça d’Espanya (la de l’estació de tren), amb 35.824. Històricament, aquestes són les tres parades que acumulen més trajectes al llarg de l’any. Sorprenen els viatges que s’han fet des de la plaça Joan Brossa amb la Girocleta. L’estació es va posar en funcionament l’abril de 2025 i en els últims mesos ha estat entre les deu parades més utilitzades de la ciutat.
Per altra banda, les parades més allunyades del centre són les que, habitualment, registren menys viatges al llarg de l’any. Un exemple és la que es va posar en funcionament el 2024 a Pont Major, que entre gener i novembre de l’any passat va sumar 4.868 viatges. Des de la carretera de Taialà se’n van fer 5.186, mentre que hi ha a Domeny se’n van registrar 7.940 i des de la de Pedret 9.657.
Subscriu-te per seguir llegint
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
- L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys