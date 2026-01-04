Manifestació
Veneçolans a Girona: «fe, alegria i cautela»
Desenes de persones de la comunitat veneçolana a Girona s'han concentrat avui a Plaça Catalunya per donar suport a l’extracció de Nicolás Maduro del país llatinoamericà per part dels EUA
Avui a les tres de la tarda desenes de persones s'han reunit a la Plaça Catalunya de Girona per donar suport a la captura de Nicolás Maduro a mans dels EUA. La concentració s'ha omplert mica en mica amb banderes tricolors; amb groc, blau i vermell, i una actitud que semblava victoriosa, de fet així ho han viscut moltes de les persones que hi han acudit. «Sentim que hem complert la nostra comesa», deia Luisa Belkisquiaro, política exiliada de Veneçuela, opositora al règim de Maduro i delegada de la Unión Canària Venezolana, qui viu aquest moment amb «molta fe, alegria i, també, cautela». I és que «encara queda un llarg camí, encara els demano als meus familiars que amaguin els més joves dins de casa, però, tot i que no tinc molta confiança en Donald Trump, si la tinc molt en María Elvira Salazar i Marcos Rubio», ha explicat Belkisquiaro, referint-se als dos congressistes republicans de Florida que sovint col·laboren en temes de política exterior, seguretat i defensa de la democràcia a Amèrica Llatina.
Per la seva banda, Gabriela Moros Ametller, que va marxar del seu país «per donar un futur millor als meus fills i tenir-ne un jo», també ho té clar «nosaltres estàvem esperant, fa moltíssim temps, l'arribada dels Estats Units per intervenir i poder lidiar amb una situació tan complicada com és lluitar contra el narco-terrorisme», de fet, aquest es tracta d’un dels càrrecs pels quals Maduro passarà per un tribunal.
També, tot i que no passa per alt l’entrada militar a Veneçuela mitjançant un bombardeig, Moros explica que «hem d’entendre que les negociacions per poder aconseguir canvis que necessitem tenen un preu». Segons ella, «Trump ha executat i ha complert», mentre «Maduro i Chávez només van complir amb les expropiacions, la quantitat de presos polítics, la violació de drets humans, el narcotràfic, el tràfic humà i el desmantellament de la seva pàtria».
Les eleccions del 2024
En un comunicat difós per xarxes, els manifestants han posat com a tret de sortida i un moment en què «el poble va poder alçar la veu, també fora de les fronteres» el 28 de juliol del 2024. Aquesta data és significativa perquè fa referència a les darreres eleccions, quan la victòria de Maduro va ser deslegitimada tant per l’oposició, com també per molts presidents de Llatinoamèrica o Europa. En aquell moment, fins i tot el Parlament Europeu va reconèixer el candidat opositor, Edmundo González Urrutia, com a guanyador de les eleccions d’aquell estiu.
Amb aquests precedents, molts veneçolans veuen aquest moment com quelcom que «semblava impossible i comença a prendre forma». Una de les organitzadores de la comunitat veneçolana a Girona, militant al moviment polític Vente Venezuela i al grup Un Mundo Sin Mordaza, Glori Fuentes, explica com és «veure la llum i saber que podem avançar», després d’unes eleccions que venien precedides d’un moment en què el país llatinoamericà «tenia escassetat de medicines, menjar i ajuda». D’aquesta manera «ara, tot i que falti molt temps per a reestructurar-nos… pot haver-hi dubtes, però no por, tot el que vingui no pot ser pitjor del que s’ha viscut aquests darrers vint-i-cinc anys», ha afegit.
Sobretot per xarxes, l'opinió està dividida. El perquè Donald Trump ha organitzat la detenció de Nicolás Maduro ha estat un dels temes principals i ha portat a especular que aquesta podria estar fixada en fer-se amb el petroli. Aquesta, però, no suposa una negativa per les persones que s'han concentrat a Girona, que no creuen que aquesta sigui la seva comesa. Per Moros, el president dels Estats Units «vol posar en marxa el conveni que tenia els EUA per explotar àrees petrolíferes a Veneçuela i recuperar la seva part».
Per altra banda, Fuentes, així ho espera; «volem que s'encarreguin del petroli, perquè durant tots aquests anys estan regalant-li diners a un munt de països socialistes i comunistes, i ningú ens ha pagat. Que ens brindin tecnologia, que ens instrueixin, que ens capacitin com en el seu moment van fer-ho. Veneçuela necessita ser reconstruïda amb passes de gegant perquè pugui arribar a ser la que va ser… no pot ser que el tercer país amb la reserva més gran de petroli del món, amb minerals, amb or, amb ferro, amb coltan, visqui aquesta situació. Tenim gent morint».
De fet, Carlos Landaeta, que va venir cap a Girona fa deu anys, afirma que els «Estats Units, un país democràtic, sempre ha estat aliat amb Veneçuela», al·legant que les forces armades del seu país d’origen es formaven als EUA i que «es va girar la truita amb l’inici de la dictadura». «Maduro s’ha aliat amb països que ni tan sols són coneguts per lluitar pel bé comú, ha fet el que li ha convingut només a uns quants, no ha tingut en compte el poble», explica, així «la gent no ha tingut llibertat a decidir, ha actuat només en benefici propi», ha prosseguit.
Amb tot, la comunitat veneçolana que s'ha concentrat avui a Girona, no veuen l’extracció de Maduro com a un atac contra ells, «tant els que estem fora com molts que estan a dins esperàvem aquest moment i creiem que és el començament d’una nova etapa», ha afirmat Landaeta.
