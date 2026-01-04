Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
L’Ajuntament ha prioritzat les tasques i prefereix que es reculli, es buidin les papereres i es netegin els carrers
L’Ajuntament de Girona admet que l’empresa que fa la neteja i la recollida de residus no està fent aproximadament un 10% dels serveis previstos al contracte i que, a conseqüència d’aquesta falta d’execució, no s’estan netejant els contenidors amb aigua. Segons explica l’alcalde, Lluc Salellas, els incompliments s’atribueixen a problemes interns de l’empresa, com ara baixes de treballadors, i han obligat a govern municipal a prioritzar les tasques que considera més urgents, com la recollida d’escombraries, la neteja viària i el buidatge de papereres.
En paral·lel, l’alcalde, situa una part del problema en l’incivisme i reconeix que l’Ajuntament comptava que el 95% de la ciutadania seria cívica amb el sistema, però que finalment no ha estat aquest el percentatge. També reconeix que l’Ajuntament ha sancionat i penalitzat l’empresa per no executar tots els serveis, i que es fa seguiment de la concessió per garantir-ne el compliment.
Càmeres: límits legals i cost elevat
Tot plegat, en una assemblea on van aflorar les queixes veïnals als punts de recollida. Una veïna reclamava «mà dura», més multes i la instal·lació de càmeres de vigilància per controlar les persones que llencen deixalles fora dels contenidors o abandonen mobles a la via pública. Salellas ho descarta i argumenta que la normativa és molt restrictiva, que el desplegament seria car i que, a més, hi hauria el risc que es vandalitzessin de les càmeres.
En la mateixa línia, el tinent d’alcaldia de l’àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, precisa que no és legal identificar cares mitjançant càmeres, tot i que sí que es poden utilitzar per identificar matrícules de vehicles.
«Ja no hi haurà excusa»
Pel que fa al desplegament del nou model, l’Ajuntament concreta que els nous contenidors s’aniran instal·lant progressivament a diferents barris a partir de finals de gener. El primer àmbit on es començarà a implantar el sistema serà Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, i posteriorment es farà l’extensió a Sant Narcís.
Segons el consistori, a partir de principis de 2026 arribarà una nova generació de contenidors que representen «el canvi més gran des que es va iniciar el nou model de recollida». Aquest sistema inclourà un contenidor separat per a cada fracció de residus, en comptes dels contenidors multifracció actuals, i permetrà obrir-los cada dia i a qualsevol hora amb una targeta identificativa.
L’objectiu d’aquest canvi és flexibilitzar el servei, facilitar l’ús per part de la ciutadania i millorar els índexs de reciclatge, una demanda que ha sorgit amb força arran de les queixes per l’estat actual del sistema. Un cop finalitzada la implantació en tots els barris, l’Ajuntament portarà al Ple la modificació contractual que ho farà possible. «Ja no hi haurà excusa», segons el mateix Salellas.
Aquest esmena al contracte comportarà la compra i instal·lació d’entre 1.100 i 1.200 contenidors nous, amb una previsió que s’hi pugui accedir amb targeta cada dia de l’any, eliminant les limitacions d’horari que tenen els contenidors intel·ligents que s’utilitzen actualment.
