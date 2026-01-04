Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Universitat de Girona condemna l'atac a Veneçuela

La UdG, que compta amb una trentena d'estudiants veneçolans, manté projectes amb universitats del país llatinoamericà

Josep Calbó, rector de la Universitat de Girona

Josep Calbó, rector de la Universitat de Girona / Aniol Resclosa

O.P.

Girona

La Universitat de Girona ha condemnat aquest matí l'atac militar a Veneçuela perquè "no pot romandre impassible davant una vulneració del dret internacional i dels principis de la Carta de l’Organització de les Nacions Unides"

La UdG manté vinculació amb Veneçuela a través de projectes COIL (Collaborative Online International Learning) amb universitats del país i també acull una trentena d’estudiants veneçolans tant de grau com de màster i doctorat. L'equip de govern de la UdG assegura que "referma públicament el seu compromís amb els drets humans i democràtics i es posa a disposició de la comunitat veneçolana del seu entorn, a la qual ofereix el seu màxim suport".

Així mateix expressa la seva voluntat que hi hagi "una desescalada del conflicte" i que "Veneçuela pugui avançar cap a un futur de pau i llibertat i cap a una democràcia plena i veritable, basada en el respecte als drets humans, l’estat de dret i la voluntat del seu poble".

