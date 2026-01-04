La Universitat de Girona condemna l'atac a Veneçuela
La UdG, que compta amb una trentena d'estudiants veneçolans, manté projectes amb universitats del país llatinoamericà
O.P.
La Universitat de Girona ha condemnat aquest matí l'atac militar a Veneçuela perquè "no pot romandre impassible davant una vulneració del dret internacional i dels principis de la Carta de l’Organització de les Nacions Unides"
La UdG manté vinculació amb Veneçuela a través de projectes COIL (Collaborative Online International Learning) amb universitats del país i també acull una trentena d’estudiants veneçolans tant de grau com de màster i doctorat. L'equip de govern de la UdG assegura que "referma públicament el seu compromís amb els drets humans i democràtics i es posa a disposició de la comunitat veneçolana del seu entorn, a la qual ofereix el seu màxim suport".
Així mateix expressa la seva voluntat que hi hagi "una desescalada del conflicte" i que "Veneçuela pugui avançar cap a un futur de pau i llibertat i cap a una democràcia plena i veritable, basada en el respecte als drets humans, l’estat de dret i la voluntat del seu poble".
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars