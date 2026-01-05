Una cigarreta en un conducte activa l'alarma antiincendis d'un hotel de Girona i mobilitza els Bombers
No s'ha hagut de desallotjar l'establiment
Ensurt aquest dilluns de matinada en un hotel del Barri Vell de Girona a causa d’un petit incendi.
Els Bombers han rebut l’avís quan passaven onze minuts de les tres de la matinada per desplaçar-se al carrer de Bonaventura Carreras i Peralta, després que s’hagués activat l’alarma antiincendis de l’establiment.
Hi havia fum als conductes de ventilació, fet que ha provocat que el detector de fum fes saltar l’alarma. Els efectius han inspeccionat l’origen del fum i, amb l’ajuda d’una càmera tèrmica, han comprovat que a l’interior de l’hotel no hi havia cap focus d’incendi.
Finalment, han confirmat que una cigarreta havia caigut dins d’una arqueta de telefonia situada a l’exterior de l’establiment, on ha cremat uns papers i cartons. El fum, però, s’ha escampat pels conductes de ventilació de l’hotel.
Malgrat l’ensurt, no ha calgut desallotjar l’establiment ni s’han registrat ferits, segons han informat els Bombers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Mallorca - Girona, en directe (0-2)
- Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres