Una cigarreta en un conducte activa l'alarma antiincendis d'un hotel de Girona i mobilitza els Bombers

No s'ha hagut de desallotjar l'establiment

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Ensurt aquest dilluns de matinada en un hotel del Barri Vell de Girona a causa d’un petit incendi.

Els Bombers han rebut l’avís quan passaven onze minuts de les tres de la matinada per desplaçar-se al carrer de Bonaventura Carreras i Peralta, després que s’hagués activat l’alarma antiincendis de l’establiment.

Hi havia fum als conductes de ventilació, fet que ha provocat que el detector de fum fes saltar l’alarma. Els efectius han inspeccionat l’origen del fum i, amb l’ajuda d’una càmera tèrmica, han comprovat que a l’interior de l’hotel no hi havia cap focus d’incendi.

Finalment, han confirmat que una cigarreta havia caigut dins d’una arqueta de telefonia situada a l’exterior de l’establiment, on ha cremat uns papers i cartons. El fum, però, s’ha escampat pels conductes de ventilació de l’hotel.

Malgrat l’ensurt, no ha calgut desallotjar l’establiment ni s’han registrat ferits, segons han informat els Bombers.

