Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar la baixada de patges de Girona
S'ha traslladat l'activitat fins a la Rambla
Una emergència mèdica a la plaça del Vi de Girona ha obligat a modificar l’emplaçament de la tradicional baixada de patges dels Reis d'Orient.
L’acte estava programat per a dos quarts de dotze del migdia a la plaça de l’Ajuntament, quan centenars de persones ja s’hi havien concentrat, moment en què han començat a arribar diversos efectius d’emergències.
La plaça ha quedat “envaïda” per ambulàncies del SEM, Bombers, Policia Municipal de Girona i Mossos d’Esquadra. Els Bombers han hagut de desplaçar l’autoescala fins a un edifici d’apartaments turístics per evacuar una persona amb un problema mèdic i donar suport al SEM. L’operació s'ha dut a terme per la finestra, i a causa de la gran presència de dotacions d’emergències, s'ha precintat la plaça i la ciutadania ha hagut de ser reubicada.
Posteriorment, l’organització i l’Ajuntament ha informat els assistents, sorpresos pels fets, a través de les xarxes socials, que la baixada de patges es traslladaria a la Rambla. Segons el consistori, a través de la xarxa X, “les comitives arribaran a plaça de Catalunya, recorreran tota la Rambla i finalitzaran el trajecte a la plaça de la Independència”.
