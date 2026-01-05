Girona amplia els llits per a persones sense llar davant la previsió de fred extrema
L'Ajuntament de Girona, en previsió d'aquest episodi de fred, té a punt les màquines llevaneus, generadors municipals i sacs de sal
L'Ajuntament de Girona amplia els llits per a persones sense llar de La Sopa i de la UNED davant la previsió de fred extrema. En concret, se n'han col·locat vint més al centre del Barri vell i cinc més a l'antiga seu universitària. Malgrat que, segons el Meteocat, no està previst que nevi a la ciutat; el consistori té a punt un dispositiu per si s'hagués d'activar. Entre altres mesures, s'han comprovat els generadors municipals, s'han llogat màquines llevaneus, s'han adquirit sacs de sal, i s'ha treballat en un decret d'emergència per si calgués mobilitzar el personal municipal. A més, s'han reforçat també els equips d'emergència. Pel que fa al recorregut de la Cavalcada de Reis, de moment es manté el format previst.
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Mallorca - Girona, en directe (0-2)