Girona amplia els llits per a persones sense llar davant la previsió de fred extrema

L'Ajuntament de Girona, en previsió d'aquest episodi de fred, té a punt les màquines llevaneus, generadors municipals i sacs de sal

Imatge d'arxiu de l'espai per a persones sense sostre a l'edifici de l'antiga seu de la UNED. / ACN

Imatge d’arxiu de l’espai per a persones sense sostre a l’edifici de l’antiga seu de la UNED. / ACN

ACN

Girona

L'Ajuntament de Girona amplia els llits per a persones sense llar de La Sopa i de la UNED davant la previsió de fred extrema. En concret, se n'han col·locat vint més al centre del Barri vell i cinc més a l'antiga seu universitària. Malgrat que, segons el Meteocat, no està previst que nevi a la ciutat; el consistori té a punt un dispositiu per si s'hagués d'activar. Entre altres mesures, s'han comprovat els generadors municipals, s'han llogat màquines llevaneus, s'han adquirit sacs de sal, i s'ha treballat en un decret d'emergència per si calgués mobilitzar el personal municipal. A més, s'han reforçat també els equips d'emergència. Pel que fa al recorregut de la Cavalcada de Reis, de moment es manté el format previst.

