Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
cavalcada Reis Gironanevades CatalunyaVeneçuelaNicolás Madurocontenidors Gironasorteig del Nenrescat Núria
instagramlinkedin

Girona commemora el 66è aniversari dels fets del Mas Clarà

Desenes de persones van homenatjar les figures de Francesc Conesa, Martín Ruiz, Antoni Miracle i Rogelio Madrigal al Cementiri Vell

Un discurs al Cementiri Vell, durant l'acte.

Un discurs al Cementiri Vell, durant l'acte. / CGT

Redacció

Redacció

Desemes de persones van assistir a al Cementiri Vell de Girona per l’acte commemoratiu pel 66è aniversari de l’assassinat de Francesc Conesa, Martín Ruiz, Antoni Miracle i Rogelio Madrigal, maquis llibertaris i membres del grup de Quico Sabaté, assassinats per la Guàrdia Civil al Mas Clarà de Palol de Revardit. Entre els assistents estaven presents els familiars de les víctimes, membres de la CNT, la CNTSO nord-catalana, l’Associació per la Memòria Històrica de Llagostera i la Comissió per la Dignitat.

L’acte va comptar també amb una actuació de la coral Les Voix Libres, que van interpretar diverses cançons de tradició revolucionària, com A les barricades i L’Estaca i des de la CGT Girona van voler destacar la lluitat que des de fa anys es fa per mantenir viva la memòria de la resistència llibertària contra el franquisme.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents