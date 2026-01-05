Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
L'alcalde, Lluc Salellas, ho ha demanat formalment i admet que podria anar vinculat a la implantació de l’àrea verda d’estacionament al barri de Sant Narcís
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat en una assemblea veïnal oberta celebrada recentment al barri de Sant Narcís que l’Ajuntament de Girona ha fet una petició formal a Adif per poder habilitar com a aparcament soterrat un espai situat sota el parc Central, entre la superfície i la zona de túnels per on passa el tren d’alta velocitat. Segons va indicar, el consistori manté converses tant amb Adif com amb la Generalitat per intentar tirar endavant el projecte.
Salellas va detallar que aquest futur aparcament podria arribar a tenir prop d’un miler de places, una possibilitat que ja estava prevista en el projecte original del TAV, que contemplava dues plantes intermèdies sota el parc Central destinades a estacionament, però que mai han entrat en funcionament. Aquestes plantes continuen actualment buides.
L’alcalde va admetre que la viabilitat del projecte podria estar condicionada a la implantació d’una zona verda d’estacionament a Sant Narcís. En aquest sentit, va assenyalar que Adif estaria més oberta a explotar l’aparcament si existís aquesta regulació, ja que facilitaria la gestió i la rendibilitat de l’equipament. L’Ajuntament està estudiant quan podria posar-se en funcionament aquesta àrea verda.
Durant la trobada, una veïna va reclamar que la regulació arribi com més aviat millor, advertint que actualment Sant Narcís “s’ha convertit en l’aparcament de Girona”. Segons va exposar, molts conductors opten per estacionar al barri per evitar pagar en zones amb alta concentració de places de pagament, com la Devesa o les Pedreres, així com en altres punts de la ciutat amb zona blava.
L’espai soterrat sota el parc Central ha estat objecte de diversos estudis i propostes al llarg dels anys, però fins ara el principal obstacle ha estat la manca d’un operador disposat a assumir-ne l’explotació i el cost elevat que suposaria adequar-lo i dotar-lo de nous accessos per complir amb els requisits de seguretat.
Construcció de sortides
El rastre visible actual són dues rampes d'accés i de sortida a la plaça d'Europa, tancades a dalt amb blocs de formigó i a baix amb reixes metàl·liques plenes de fulles. A l'interior, les parets són de roca viva.
La conversió d'aquest espai en un possible aparcament apareix en multitud de documents de Foment i, recollint, el projecte estatal, també de l'Ajuntament de Girona. El grup de Suport Local de Girona del TAV, denominat Enter-Hub, també exposava entre les seves propostes sobre el TAV la posada «en servei de l'aparcament subterrani de vehicles».
El gran entrebanc, però, seria la construcció d'altres sortides i entrades en aquests aparcaments, a més de les rampes actuals. La idea original n'havia dibuixat a la cruïlla on hi ha un supermercat entre la carretera Barcelona i la Creu i un altre a l'altura de l'Estació Jove.
