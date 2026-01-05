Prop de 250 voluntaris guien Ses Majestats cap a Salt
Uns 250 figurants i voluntaris han donart vida a un recorregut ple de personatges pels carrers de Salt. Ses Majestats han repartit 500 quilos de caramels, 2.000 piruletes i les tradicionals forneres amb pa amb xocolata a tots els saltencs i saltenques, que ja havien tingut l’oportunitat de veure’ls de prop al Campament Reial abans de la Cavalcada.
