Reclamen que el carrer del Migdia tingui més activitats festives per Nadal
Veïns i comerciants de la via asseguren sentir-se "exclosos de les dinàmiques festives i culturals" i el PSC recolza les queixes
Comerciants i veïns del carrer del Migdia han entrat un escrit a l'Ajuntament de Girona per demanar que es facin més activitats per les festes de Nadal i, en general, al llarg de tot l'any. Asseguren que se senten "exclosos de les dinàmiques festives i culturals que tenen lloc a la ciutat", sobretot aquelles de caràcter més poular com la cavalcada dels Reis, cercaviles, processons o desfilades de gegants i capgrossos.
Recorden que la cavalcada del 5 de gener passava pel carrer del Migidia fa uns anys, i això "aportava molta vida i il·lusió tant al veïnat com als comerços". Per això, demanen que la cavalcada torni a passar per aquesta via perquè faria "revitalitzar la vida social i comercial del carrer", això com ajudaria a "fomentar la cohesió veïnal i la participació ciutadana". A més, afirmen que aportaria "valor a la ciutat descentralitzant les activitats festives".
Suport del PSC
El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha recolzat aquesta mobilització i reivindicació dels comerciants i veïns del carrer del Migdia. Subratllen que es tracta d'una "demanda legítima i compartida per un teixit comercial viu i consolidat, que dona servei al barri durant tot l’any".
La regidora socialista Cristina Cots, ha assenyalat que “aquesta mobilització posa de manifest una realitat que el govern municipal no pot continuar ignorant: la manera com es planifiquen les activitats culturals i festives té conseqüències directes sobre el comerç de proximitat”. Cots ha remarcat que “concentrar sistemàticament els grans esdeveniments al centre comercial de la ciutat acaba deixant fora altres barris i eixos comercials que també formen part de Girona i que necessiten ser dinamitzats”. En aquest sentit, ha defensat que “la Cavalcada de Reis no és només un acte festiu, sinó també una eina de cohesió social i de promoció econòmica, i cal pensar-la amb una mirada de ciutat sencera”.
Des del PSC–Girona pel Canvi consideren que la petició dels comerciants del carrer Migdia és una oportunitat per repensar el model d’activitats culturals i d’oci, amb criteris de descentralització, equitat territorial i suport real al comerç local. “Cal planificar amb temps, escoltar el territori i valorar totes les opcions i conseqüències abans de prendre decisions que afecten directament l’activitat econòmica de molts barris” ha insistit Cots.
Proposta pel 2027
La regidora socialista ha volgut posar en valor també la voluntat de col·laboració expressada pels comerciants i veïns, que s’han mostrat disposats a treballar conjuntament amb l’Ajuntament per fer viable la incorporació del carrer Migdia als recorreguts festius. “Quan la ciutadania s’organitza, fa propostes i ofereix col·laboració, el mínim exigible és que el govern municipal escolti i actuï amb responsabilitat” ha afirmat.
El PSC–Girona pel Canvi reclama al govern de la ciutat que tingui en compte aquesta demanda de cara a la Cavalcada de Reis 2027 i a la resta d’activitats populars, i que faci de la promoció del comerç de proximitat una prioritat real i no només un eslògan. “Donar visibilitat a aquesta mobilització és també defensar un model de ciutat més equilibrat, més just i més atent a la realitat dels seus barris” ha conclòs Cots.
