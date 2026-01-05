Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El recorregut dels Reis d'Orient a Girona s'impregna de cartells denunciant una "cavalcada racista"

El col·lectiu Cacau i Negritud ja va protestar en el recorregut de l'any passat, i aquest any han decidit deixar diferents missatges

Cartells a una parada de bus del carrer de Santa Eugènia. / Josep Coll

Josep Coll

Girona

Poques hores abans de l'inici de la cavalcada dels Reis a Girona, i quan ja es realitzava el campament reial, el col·lectiu Cacau i Negritud ha enganxat cartells en diferents punts del recorregut per denunciar una "cavalcada racista". El col·lectiu ja va protestar en la celebració de l'any passat en primera persona, i això va provocar que dues persones fossin multades amb 300 euros per criticar la pràctica anomenada "Blackface". Consideren que és una burla que diferents persones que participen en cavalcada, especialment els patges del Rei Baltasar, es pintin de negre quan no ho són.

Els cartells, que s'han col·locat en diferents punts de l'itinerari, com la plaça Miquel de Palol o el carrer de Santa Eugènia, tenen diferents missatges. Per exemple, un diu "cuidem les infàncies afro amb una cavalcada sense racisme" o un altre assenyala que "representar la negritud amb persones que no ho són és racisme".

Cartells penjats a la plaça Miquel de Palol. / Josep Coll

Per la seva banda, l'organització de la cavalcada, sempre ha defensat que pintar persones que no són negres es fa amb el "màxim respecte" i que és complicat trobar gent de raça negra que vulgui participar. En la cavalcada d'aquest dilluns n'hi ha més de trenta, tot i que se'n necessiten una vuitantena per completar la comitiva del Rei Baltasar.

