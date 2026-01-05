Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
Es va resistir a baixar d’uns tres metres, va desobeir la policia i va ser necessària la intervenció dels Bombers
Un home molt alterat es va enfilar aquest diumenge al matí a la façana de l’edifici de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, provocant diversos danys.
El succés va tenir lloc cap a les vuit del matí. L’home es va situar a tocar d’algunes finestres properes a la part superior de l’accés principal i va començar a donar cops, trencant vidres i planxes metàl·liques. Arran dels fets, es van desplaçar fins a la zona els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona, que li van demanar que baixés.
Alguns ciutadans que es trobaven a la zona van enregistrar els fets, que s'han fet virals a les xarxes socials :
L’home es va resistir activament, i van ser un agent dels Mossos i un de la Policia Municipal els qui van aconseguir convèncer-lo de desistir després de pujar cap a la zona on es trobava. Tot i estar alterat, aparentment per consum d’alguna substància, cap a dos quarts de deu, amb l’ajuda dels Bombers i la cistella de l’autoescala, van aconseguir que descendís amb seguretat.
L’home, de 31 anys i amb antecedents policials previs, va ser detingut i acusat d’un delicte de danys i un de resistència i desobediència als agents de l’autoritat. Dos policies van resultar ferits de caràcter lleu durant l'actuació.
Uns 400 euros
Els danys causats no van afectar només els vidres, sinó també planxes metàl·liques, el sensor d’una porta i els aparells d’aire condicionat exteriors. Segons fonts policials, s'estimen els desperfectes en uns 400 euros, tot i que encara en falta l'avalució final. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec del cas i està previst que l’home passi a disposició judicial en les pròximes hores.
