Aquests son els guanyadors dels concursos de pessebres de Girona
Se n'han presentat una setentena entre els tres certàmens organitzats
Els dos concursos de pessebres que s’han organitzat aquest Nadal a Girona ja tenen guanyadors. El 77è concurs de l’associació de pessebristes i el 36è concurs de pessebres "Arcàngel de la Catedral" i han comptat aquesta vegada amb una setantena de participacions, ja fos per compte propi, amb família, amb grups d’amics o associacions. Alguns, però, han presentat el pessebre fora de concurs. Els premis s'entregaran aquest dimecres (19:30 hores) al Saló de Descans del Teatre Municipal.
Concurs popular "Arcàngel de la Catedral"
La majoria dels betlems s’han presentat al concurs popular del 36è concurs de pessebres "Arcàngel de la Catedral", amb una quarantena de participans. Elena Serra, que ja s'havia imposat en edicions anteriors, i Jesús Romero s’han emportat el primer premi (arcàngel d’or), mentre que el segon premi (arcàngel d’argent) ha estat per a la família Sureda Solà. Finalment, el tercer premi ha caigut en mans d'Artur Genís Joan (arcàngel de bronze). Per altra banda, el primer accèssit ha estat per Heliodoro Puerto i el segon per Pilar Bosch. L'accèssit a l'originalitat ha estat per Jordi Pericot.
Els pessebres populars són aquells que es fan a casa amb la família i, com en edicions anteriors, el concurs s'ha fet en format virtual. La resta de participants han estat: Escola Migdia, Mar Barceló, Joan Reynal, Isaac Fernàndez. Noa i Marc Peya, Hospital Santa Caterina, Joan Manuel Solà, Emilia i Mateo, Basílica de Sant Feliu de Girona, Irene Grau, Arnau Ribera, Joan Roqué, Capella del Calvari, Foix i Llull Font Pla, Pau Garcia i Gemma Guix, Salvador Recasens, Casa Carles – David Fluriach, Família Perpinyà Puigdevall, Trinidad Molina, Joan i Galdric Lorca Montasell, Església dels Dolors – Sofia i Emiliano Castro, Ander Enzo González, Jordi, Gina i Ivette Garcia, Fina Dilmé, Jordi Prujà, Berta Molina, Jordi Matas i Imma Travesa, Montserrat Solà – Montsalut Veterinària, Ateneu Eugenienc i Família Bou Tomàs. Fora de concurs s'hi han presentat les famílies Masdevall Figa, i Perpinà Salvatella i Vàzquez Garcia.
Concurs de l'associació de pessebristes
Finalment, el 77è concurs de pessebres de l’associació de pessebristes, exposats fins a aquest dimecres a La Carabonera, ha premiat a Albert Cabrejas amb el primer premi. Josep Maria Coll i Francesc Ribas han el segon i el tercer classificat, respectivament. Els accèssits han estat per Ignaci Perez i Joan Sagué.
En aquest certamen s'han pogut veure divuit pessebres. La resta de participants han estat: Pere Batlle, Paquita Gonzalez, Imma Riera, Marta Roca i Lourdes Pascual, Manel Font, Josep Riera, Antoni Barcelona, Albert Català, Josep Codina, Toni Roy, Josep Maria Serra, Joan Minguillon i Pere Montasell.
