Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona
L'Associació de Veïns de Mas Ramada denuncia que més pedres podrien caure muntanya avall i reclama actuacions a l'Ajuntament
L'Associació de Veïns de Mas Ramada demana més protecció davant les esllavissades que s'han produït en els últims dies en el tram de la carretera de Sant Feliu (C250z) que va des del Cementiri Municipal fins al carrer del Carme. Segurament, les pluges de les últimes setmanes van fer que diferents roques es precipitessin muntanya avall, cosa que va fer que es col·loquessin unes tanques i es tanqués la zona amb una cinta.
Els veïns, però, avisen que aquesta protecció no és suficient. Temen que en qualsevol moment puguin precipitar-se més pedres de grans dimensions i reclamen més actuacions. De fet, comenten que fent un vol per la muntanya hi ha diferents roques que podrien estar a punt de caure. El camí és utilitzat per veïns dels barris de Girona Est per anar al centre de la ciutat, alguns dels quals el fan caminant.
Asseguren que hi ha alguns veïns que ja no volen passar per allà perquè la vorera que queda més allunyada al riu Onyar, i que té algunes roques al costat que han caigut, està tancada. A l'altre costat, el més pròxim al riu, no existeix vorera, només hi ha gespa. Els veïns també lamenten que no hi ha cap via secundària.
Sense llum a les nits
Alguns residents a aquest sector de la ciutat també han entrat avisos per queixar-se del tema. Ho han entrat a la bústia d'avisos de l'Ajuntament de Girona, però encara no han rebut resposta.
A tot això, se li ha afegit una altra problemàtica. Assenyalen que a les nits, en aquest tram de la carretera de Sant Feliu, no hi ha llum. Una de les hipòtesis seria que el centre de transformació del barri de Font de la Pólvora pateix sobrecàrregues constants en els últims dies. La proximitat amb l'indret on es van produir les esllavissades podria indicar que la incidència de la falta d'electricitat és per aquest motiu.
