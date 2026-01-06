Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
Tenia una ordre d’arrest pendent i es va enfrontar als Mossos en ser identificada
Una dona de 51 anys amb un requeriment pendent va acabar detinguda pels Mossos d’Esquadra aquest dissabte 3 de gener a Fornells de la Selva.
Agents de la comissaria de Salt que patrullaven pel municipi van fer aturar pels volts de la una del migdia un vehicle a la zona del cementiri, a tocar de la GIP-6631. En ser identificada, els agents van observar que estava molt alterada i que sobre ella pesava una ordre de detenció i presentació emesa pel Jutjat Penal número 1 de Girona per un delicte d’injúries.
Actuació dels Bombers
La dona es va resistir a sortir del vehicle, i per això els Mossos van sol·licitar la presència dels Bombers. Aquests van rebentar la finestra del costat del copilot, permetent als agents accedir al vehicle i detenir-la. La dona va ser acusada no només per l’ordre vigent, sinó també d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat, segons ha confirmat el cos policial. Aquesta dona és ja coneguda per la policia per nombrosos antecedents policials i per incidents anteriors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut
- Un cotxe s'accidenta i acaba dins d'una perruqueria de Blanes