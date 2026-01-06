Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe

Tenia una ordre d’arrest pendent i es va enfrontar als Mossos en ser identificada

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Fornells de la Selva

Una dona de 51 anys amb un requeriment pendent va acabar detinguda pels Mossos d’Esquadra aquest dissabte 3 de gener a Fornells de la Selva.

Agents de la comissaria de Salt que patrullaven pel municipi van fer aturar pels volts de la una del migdia un vehicle a la zona del cementiri, a tocar de la GIP-6631. En ser identificada, els agents van observar que estava molt alterada i que sobre ella pesava una ordre de detenció i presentació emesa pel Jutjat Penal número 1 de Girona per un delicte d’injúries.

Actuació dels Bombers

La dona es va resistir a sortir del vehicle, i per això els Mossos van sol·licitar la presència dels Bombers. Aquests van rebentar la finestra del costat del copilot, permetent als agents accedir al vehicle i detenir-la. La dona va ser acusada no només per l’ordre vigent, sinó també d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat, segons ha confirmat el cos policial. Aquesta dona és ja coneguda per la policia per nombrosos antecedents policials i per incidents anteriors.

