Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
S'han suspès judicis i altres tràmits després que s'ordenés el teletreball als treballadors de justícia i a l'edifici de l'avinguda Ramon Folc només hi ha els del torn de guàrdia
Els jutjats de Gironahan suspès aquest dimecres part de l’activitat a causa de la manca de calefacció a les instal·lacions. Arran d’aquesta decisió, s’han suspès judicis -segons CCOO- i altres tràmits, després que s’hagi ordenat el teletreball als funcionaris de l’Administració de Justícia. A l’edifici de l’avinguda Ramon Folch només hi ha quedat actiu el servei de guàrdia.
La manca de climatització no ha començat aquest dimecres 7 de gener, sinó que l’edifici està sense calefacció des del 15 de desembre, és a dir, des de fa més de 20 dies. Aquesta situació ha obligat molts treballadors, durant setmanes, a desenvolupar la seva feina abrigats amb jaquetes i diverses peces de roba d’hivern.
Segons ha explicat Elisa Martínez García, delegada de CCOO de Justícia a la província de Girona, en oficines de la seu judicial s’han arribat a registrar temperatures de 10 °C, una situació que considera inassumible tant per als treballadors com per als ciutadans que han hagut d’anar als jutjats.
Tot i que els dies festius i la manca d’assenyalaments han alleujat parcialment la situació, les jornades amb activitat ordinària, com la d’aquest dimecres, han estat especialment complicades.
Teletreball i calefactors
Precisament aquest dimecres, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha ordenat formalment el teletreball als funcionaris, fet que ha comportat que només hagin romàs a l’edifici els professionals del servei de guàrdia judicial. Un fet que també s'ha estès a la resta de funcionaris i lletrats.
La resta de persones presents també han abandonat les instal·lacions. A hores d’ara, Diari de Girona no disposa de dades sobre el nombre de vistes suspeses.
Pel que fa a l’avaria, el departament ha reconegut que la incidència s’ha produït a mitjans de desembre i ho atribeix a l’antiguitat de l’edifici, deixant tota la seu sense calefacció. Segons asseguren, un cop s’ha tingut coneixement del problema, s’ha començat a treballar per resoldre’l, encarregant les peces necessàries per reparar el sistema. Tanmateix, els terminis de subministrament del proveïdor han impedit que la incidència s’hagi pogut solucionar fins ara.
Davant d’aquesta situació, el departament ha decidit ordenar el teletreball i ha anunciat com a mesura immediata la instal·lació de calefactors a la seu judicial per garantir unes condicions mínimes de temperatura, mentre es continua treballant en la reparació definitiva del sistema de calefacció.
Martínez ha denunciat que el sindicat ha enviat diversos correus a Salut Laboral, al secretari de Coordinació i a Gerència per reclamar una solució ,fins que aquest dimecres la majoria treballadors han tornat a casa davant la impossibilitat de continuar l’activitat amb normalitat i després que els ordenessin que podien fer teletreball.
Tribunals d'instància
Tot plegat ha coincidit amb la implementació dels tribunals d’instància, que ha comportat canvis organitzatius, d’espais, de senyalització i de sistemes d’informació. Un procés que la representant de sindical ha criticat per la manera com s’està duent a terme, alhora que ha denunciat les condicions climàtiques amb què treballen a la seu de Girona, amb temperatures gèlides. Aquest dimecres, a la ciutat s’ha registrat una mínima de -7,2 °C.
Afectació en l'advocacia
Per la seva banda, el Col·legi de l’Advocacia de Girona ha emès una circular interna informant que ha rebut una comunicació oficial en què s’autoritza els lletrats i funcionaris dels jutjats de l’edifici Ramon Folch de Girona a no assistir aquest dimecres al lloc de treball a causa d’una incidència tècnica.
Tot i això, el Col·legi assegura que encara no se’ls ha informat de quins jutjats concrets es veuen afectats, ni de si aquesta incidència comportarà la suspensió de judicis, ni tampoc del temps que pot durar la situació. En aquest sentit, ha indicat que tampoc cap col·legiat els ha informat d’haver patit cap problema aquest dimecres.
Davant aquesta manca d’informació, el Col·legi ha recomanat als professionals que, abans de desplaçar-se a les instal·lacions judicials, hi truquin prèviament per confirmar si la incidència afecta la seva activitat.
