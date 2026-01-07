Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empitjora "l'abocador" de deixalles del barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

Des de fa setmanes deixalles de tota mena s'acumulen al voltant d'uns contenidors

Aquest és l'aspecte que presentava el carrer ahir el matí amb totes les deixalles escampades.

Aquest és l'aspecte que presentava el carrer ahir el matí amb totes les deixalles escampades. / David Céspedes

David Céspedes

David Céspedes

Girona

Dies enrere, veïns del barri de Pla de Palau-Sant Pau de Girona denunciaven que el canvi d'uns contenidors havia generat l'aparició d'un "abocador". La situació, lluny de millorar, ha empitjorat encara més. Les bosses de deixalles i restes de tota mena continuen apilonades a la cantonada del carrer Narcís Blanch amb l'església del barri. L'acumulació és de tal magnitud que ahir el matí era pràcticament impossible accedir a algun dels contenidors per dipositar-hi les restes. Segons alguns veïns fa molts dies que cap operari del servei de neteja passa per aquesta zona i la situació es va agreujant. L'acumulació de tota mena de deixalles és permanent.

D'altra banda, ja han començat a aparèixer deficiències a l'espai "pacificat" -així és com el denomina l'Ajuntament de Girona- que s'ha fet en un tram del carrer Narcís Blanch. A banda que hi ha dos punts on no s'ha retirat el material utilitzat durant els treballs, ja hi ha pintades a terra fetes amb guixos i la sorra dels escocells dels arbres ha desaparegut deixant al descobert diversos ferros.

