Empitjora "l'abocador" de deixalles del barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona
Des de fa setmanes deixalles de tota mena s'acumulen al voltant d'uns contenidors
Dies enrere, veïns del barri de Pla de Palau-Sant Pau de Girona denunciaven que el canvi d'uns contenidors havia generat l'aparició d'un "abocador". La situació, lluny de millorar, ha empitjorat encara més. Les bosses de deixalles i restes de tota mena continuen apilonades a la cantonada del carrer Narcís Blanch amb l'església del barri. L'acumulació és de tal magnitud que ahir el matí era pràcticament impossible accedir a algun dels contenidors per dipositar-hi les restes. Segons alguns veïns fa molts dies que cap operari del servei de neteja passa per aquesta zona i la situació es va agreujant. L'acumulació de tota mena de deixalles és permanent.
D'altra banda, ja han començat a aparèixer deficiències a l'espai "pacificat" -així és com el denomina l'Ajuntament de Girona- que s'ha fet en un tram del carrer Narcís Blanch. A banda que hi ha dos punts on no s'ha retirat el material utilitzat durant els treballs, ja hi ha pintades a terra fetes amb guixos i la sorra dels escocells dels arbres ha desaparegut deixant al descobert diversos ferros.
