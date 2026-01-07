Girona aprova el pressupost per al 2026 amb crítiques per part de l'oposició
El PSC retreu que s'incrementen els ingressos perquè es posen més multes
L'alcalde, Lluc Salellas, ha lamentat que socialistes i Vox hagin fet un "discurs destructiu" i sense propostes de millora
L'Ajuntament de Girona ha aprovat de forma inicial el pressupost per al 2026 en un ple extraordinari celebrat aquest dimarts a la tarda. Com ja va passar amb el pressupost de 2024 i 2025, l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) no ha obtingut el vot a favor dels partits de l'oposició. El pressupost per aquest any s'enfila fins als 170 milions d'euros (creix un 3% respecte al de 2025), amb 8,9 milions per a inversions.
En l'aprovació d'aquest dilluns s'inclou el pressupost del mateix consistori, així com el dels organismes autònoms municipals, els estats de previsió de les societats mercantils municipals i dels ens i consorcis vinculats. La tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha destacat que és un pressupost "sòlid, complet i coherent", per fer una Girona "més amable, segura, habitable i viva".
Aliu ha remarcat que el pressupost es pot resumir amb una "idea clara": "Girona millora perquè es governa amb responsabilitat, combinant rigor i ambició i posant la vida quotidiana de la gent al centre". A més, el pressupost s'ha elaborat "sense carregar de més pressió fiscal a la ciutadania" i busca "millorar serveis".
Inversions destacades
Com ja es va destacar en la presentació dels pressupostos, Aliu ha apuntat que "serà l'any de les inversions" amb l'objectiu que "moure's per la ciutat sigui més fàcil, segur i digne". Entre les inversions destaca una partida que ha incrementat "gairebé un 10%" pel que fa a la seguretat. Es destinaran 232.515, 30 euros en aquest àmbit, entre d’altres, per instal·lar càmeres de videovigilància, comprar nous vehicles per la Policia Municipal o millorar la comissaria de Can Bacià.
L’Ajuntament també destinarà 1,4 milions d’euros per a equipaments esportius, com ara cobrir la pista de Fontajau (102.909,95 euros), o 1,3 milions en mobilitat amb projectes com la remodelació de la plaça Catalunya (100.000 euros) o la reforma del carrer de la Creu (70.000 euros). Per altra banda, invertirà més de 900.000 euros en centres cívics i locals socials per adequar-los i climatitzar-los, més de 800.000 euros en educació, més de 700.000 en millorar equipaments culturals, o més de 600.000 euros en habitatge.
"Deficiències greus"
La proposta ha estat aprovada amb el vot a favor de setze dels disset regidors de l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), ja que Sergi Cot (Guanyem) no ha assistit al ple. Tampoc hi han assistit els regidors del PSC Maxi Fuentes i Ferran Rafa, així com el del PP Jaume Veray. Sigui com sigui, els socialistes i Vox han votat en contra de la proposta.
La portaveu del PSC, Bea Esporrín, ha lamentat que el pressupost arribi "tard" i que presenti "deficiències greus". Els socialistes creuen que es "repetirà el patró de modificacions pressupostàries constants", tal com va passar el 2024 i 2025, i que això té un "impacte directe en la planificació i la qualitat de l'execució".
Esporrín també ha etzibat que és un pressupost "continuista i sense cap projecte engrescador". A part, ha exposat que hi hauria més ingressos perquè es posen "més multes", posant d'exemple, que el 2024 es van recaptar 2,5 milions i la previsió pel 2026 és de 6,4 milions. Finalment, ha destacat que el pressupost es fa sense "millorar els serveis" i, per tot això, presentarien les "al·legacions oportunes".
En la mateixa línia, el regidor de Vox Francisco Javier Domínguez, ha criticat que el pressupost per 2026 "consolida una política de major pressió fiscal i recaptatòria sobre els gironins sense un retorn proporcional en millores reals de la ciutat". A més, ha advertit que l'informe jurídic del secretari "es va emetre sense poder fer l'anàlisi completa".
"Discurs destructiu"
Després de tot això, Sílvia Aliu, ha respost per donar a entendre que "sí que hi ha un projecte" malgrat que "no es vegi" des de l'oposició. Ha recordat que des que van entrar al govern s'han "executat més de 53 milions d'euros" i que, a diferència del govern espanyol i català l'Ajuntament de Girona "tindrà pressupost". En aquest sentit, l'Oficina Tècnica de Contractació farà possible "millorar els terminis interns de tramitació, unes licitacions més àgils i més ben preparades i serà una aposta clara per executar millor".
Ha tancat el ple l'alcalde, Lluc Salellas, que ha destacat la "feina feta" per part dels partits del govern (Guanyem, Junts i ERC). A part, ha criticat el "discurs destructiu" i "sense cap proposta" d'Esporrín i Domínguez. "Si no podem mantenir la pressió fiscal actual, si no podem tenir en compte les sancions o elements d'ingressos extraordinaris que té l'ajuntament, o si la Generalitat ni l'Estat milloren els finançaments, com volen que els ajuntaments facin polítiques públiques?", ha preguntat.
Infrafinançament
El pressupost estava tancat a principis de desembre, tal com es va avançar en la presentació dels mateixos el 17 del mes passat. Tanmateix, va entrar un sobrecost d’1,5 milions d’euros en el capítol 1 (el de despeses en personal municipal) després que el Govern d’Espanya aprovés una pujada salarial del 2,5% als treballadors públics, i això va fer reformular-lo de nou. Per això, no es va portar a ple, com és habitual, a finals d’any, sinó que s’ha hagut de portar després de les vacances de Nadal.
Novament, tant Aliu com Salellas han criticat l'infrafinançament que pateix l'Ajuntament per part de la Generalitat i el Govern d'Espanya. De fet, Aliu ha apuntat l'increment previst pel que fa a la dotació de l'Estat "no compensa ni tan sols l'augment dels costos salarials que hem hagut d'assumir l'ajuntament".
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona