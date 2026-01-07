Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaGuillem Batllorimort BadalonaDonald TrumpSergio Dalmahabitatge a GironaLoteria del Nen
instagramlinkedin

L'incendi d'un sofà en un pis del barri de la Font de la Pólvora provoca cinc ferits

Dos dels afectats són evacuats a l'Hospital Trueta afectats de poca gravetat per inhalació de fum

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Cinc persones van resultar ferides aquest dimarts a la tarda en un incendi en un pis del barri de la Font de la Pólvora, a Girona.

El foc es va declarar poc abans de les tres de la tarda en un habitatge situat a l’avinguda de la Font de la Pólvora i va obligar a mobilitzar tres dotacions dels Bombers. En arribar, els efectius es van trobar tant l’escala com el pis plens de fum.

L’incendi, que estava focalitzat en un sofà, va ser ràpidament extingit. Posteriorment, els Bombers van revisar l’habitatge amb una càmera tèrmica per confirmar que el foc estava completament apagat i van procedir a ventilar el pis i l’escala de l’edifici, segons ha informat el cos d’emergències.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre les cinc persones que es trobaven al domicili per inhalació de fum. D’aquestes, només dues van requerir trasllat a l’Hospital Trueta, amb intoxicacions de poca gravetat, mentre que les altres tres van rebre l’alta al mateix lloc. En el dispositiu hi van participar tres ambulàncies.

A més, al lloc dels fets també hi va intervenir la Policia Municipal de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents