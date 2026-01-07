La pista de gel de Girona tanca l'edició amb més de 15.000 patinadors
S'han de sumar gairebé 2.000 usuaris que s'han llançat amb el trineu pel tobogan
La Pista de Gel de Fira de Girona, que ha tingut lloc entre el 20 de desembre i el 4 de gener, ha posat el punt final a la divuitena edició i ho ha fet amb una assistència total de 17.501 usuaris. D’aquests, 15.534 han fet ús només de la pista de gel, mentre que els 1.967 restants s’han llançat amb trineu pel tobogan, activitat que aquesta edició s’ha recuperat després de no ser-hi l’any passat. La xifra de patinadors és menor a la de l’anterior Nadal (17.392), però aleshores la Pista de Gel va estar oberta un dia més. D’aquesta manera, i després del creixement accentuat dels darrers anys, la xifra d’usuaris al Palau de Fires per aquestes dates es consolida superant les 17.000 persones.
La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha explicat que "una vegada més ha quedat demostrat que la Pista de Gel és una de les activitats estrella de les festes de Nadal a la ciutat". També ha destacat que després de la pandèmia van "notar un creixement d’usuaris molt accentuat", i després s'han aconseguit mantenir "en unes xifres molt elevades, comptant amb més de 17.000 usuaris cada any". Cunyat ha assegurat que "això és tot un èxit".
"La pluja no ha ajudat"
La directora de Fira de Girona, però, ha lamentat que la pluja durant els primers dies d'obertura de la pista de gel "no ha ajudat", i aquesta seria una de les causes per les quals s'ha disminuït el nombre de patinadors en la passada edició. Tanmateix, ha apuntat que "des del 28 de desembre fins al darrer dia l’afluència ha estat cada vegada més gran", i ha subratllat que durant tres tardes han hagut de "tancar la taquilla perquè a la pista no hi cabia més gent". Cunyant ha conclòs dient que estan "molt contents" i esperen "continuar repetint i fins i tot millorant aquesta tendència en futures edicions".
Els dies amb més assistència d’usuaris han estat el 3 i el 4 de gener, a la franja horària de la tarda (entre les 17 i les 20 hores). Com és tradició cada any, i continuant amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, han anat a patinar convidats prop d’un miler de nens i joves procedents de nombrosos centres d’acollida amb risc d’exclusió social de Girona i rodalies. Per segona edició consecutiva, es van col·locar 30 contenidors de 1.000 litres cadascun amb l’objectiu de garantir que bona part del gel utilitzat per a la pista provingués d’aigua reutilitzada. La previsió és que també s’hagi economitzat pel que fa al consum energètic tenint en compte que la primavera de l’any passat es van instal·lar 252 plaques solars al Palau Firal.
La Pista de Gel de Fira de Girona, una de les més grans de Catalunya amb 800 metres quadrats, s’ha mantingut un any més com una de les activitats més destacades de les festes de Nadal a Girona. Com a novetat respecte a l’edició anterior, ha recuperat el tobogan de gel per baixar-hi amb trineu de 2,5 metres d’alçada, 27 de llargada i 3 carrils. Ha comptat com és habitual amb dues pistes per a patinar, una d’elles destinada als principiants i l’altra, de dimensions més grans, per a patinadors habituals.
