La UdG redueix les emissions de diòxid de carboni a mínims històrics
El 2024 es van calcular 462,4 tones d'emissions reduint un 23% respecte a l'any anterior
Les emissions indirectes relaciones amb el consum d'electricitat són pràcticament nul·les des de fa anys
La Universitat de Girona va assolir l’any 2024 el nivell més baix d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de tota la seva sèrie històrica, segons recull l’Informe Anual del Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció de les Emissions de CO₂ (A‑CO²RDS) publicat el novembre de 2025. Les dades consolidades mostren una reducció acumulada del 81% respecte a l’any base 2010.
L’any base 2010 és punt de referència a partir del qual es mesura l’evolució de les emissions. El 2010 la UdG va registrar 2.410,21 tones de diòxid de carboni equivalent associades principalment al consum energètic i a la mobilitat. Catorze anys després, les emissions totals se situen en 462,4 tones, una xifra que representa el mínim històric des que es disposa de registres. Fins ara, el mínim històric era de 598,41 el 2020 (any marcat per la pandèmia), mentre que el 2023 en van ser 599,41. Per tant, amb un any, les emissions de diòxid de carboni s'han reduït un 23%.
L’evolució de les emissions no ha estat lineal, però sí clarament descendent. Després d’uns primers anys amb reduccions modestes, el gran punt d’inflexió es va produir a partir de 2018, coincidint amb la contractació d’electricitat 100% renovable amb garanties d’origen. De 2017 a 2018 es va passar de 3.683,1 a 1.291,83 tones emeses, una xifra que encara es va reduir més el 2019, quan en van ser 661,66.
Emissions directes
Segons s'indica al document les emissions directes de combustió de fonts ha baixat un "23% gràcies a les mesures del Pla d'Emergència Energètica" de 2022. El pla assenyala, entre d'altres, que la climatització en els espais calefactats no pot ser superior a 19 graus i en els espais refrigerats no pot ser inferior a 27 graus. També es van ajustar els horaris de climatització reduint el seu funcionament una hora.
Així mateix, ha contribuït al descens donar de baixa dos vehicles, que es van substituir per dos d'elèctrics. A part, s'han reduït "les emissions de gasos fluorats per l'augment del manteniment, malgrat la presència d'equips obsolets". Les emissions directes encara haurien pogut ser menors si no s'haguessin augmentat els desplaçaments per treball de camps, com els projectes de recerca. Això va fer créixer les va fer créixer un 16,4%.
Emissions indirectes
Pel que fa a les emissions indirectes, el document constata que les associades al consum d’electricitat adquirida són pràcticament nul·les, gràcies a la contractació d’energia 100% renovable amb garanties d’origen. Aquest fet ha permès eliminar una de les principals fonts històriques d’emissions de la universitat.
Les emissions indirectes que encara tenen més pes el 2025 es concentren en les anomenades altres emissions indirectes, entre les quals destaquen el consum d’aigua, la gestió i tractament de residus, la compra de béns i materials, els serveis contractats, els viatges de negocis i altres emissions associades a la cadena de subministrament. Aquestes categories han guanyat rellevància en els últims anys, especialment des de 2021, quan la normativa ISO 14064-1 en va fer obligatori el report. Les altres emissions indirectes es van situar en les 8381,23 tones emeses el 2024, un 11% menys que l'any anterior.
Subscriu-te per seguir llegint
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona