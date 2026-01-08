Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesoshipoteques GironarebaixesTer Stegenassalt Colomersbalisa V16
instagramlinkedin

Balanç positiu en el primer dia de la Marató de Donants de Sang a Girona

Es tracta d'una campanya que s'allargarà fins dissabte de la setmana vinent per recuperar les reserves després de Nadal

Les imatges de la donació de sang en el Teatre Municipal de Girona

Les imatges de la donació de sang en el Teatre Municipal de Girona

Veure Galeria

Girona. Salo de descans Teatre Municipal. Marato de donants de sang 2026. Donacio de sang. / Aniol Resclosa

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

Una cinquantena de persones han respost aquest dijous a la convocatòria del Banc de Sang i Teixits en la jornada de la Marató de Donants de Sang al Teatre municipal de Girona. Es tracta d'un balanç "positiu", segons afirmen des del banc, i esperen que les reserves augmentin en els propers dies, en el marc de la iniciativa.

La següent cita serà el 16 de gener, quan es podrà donar sang a dos llocs diferents: al gimnàs Anytimes Fitness, de 9 h a 14 h, i al Local Social de l’Eixample, de 17 h a 21 h. "L’objectiu d’aquesta Marató és que els ciutadans i ciutadanes puguin fer aquest petit gest que suposa un gran pas per tothom", va destacar l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar en la presentació de la campanya, aquest dimecres. També va animar la població, sobretot els més joves, a fer una donació.

Notícies relacionades i més

A la resta de la demarcació, els propers dies s’habilitaran punts a Celrà, Campdevànol, Banyoles, Lladó, Salt, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Santa Cristina d’Aro, Riells i Viabrea, Riudarenes i Ripoll.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents