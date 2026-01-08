Balanç positiu en el primer dia de la Marató de Donants de Sang a Girona
Es tracta d'una campanya que s'allargarà fins dissabte de la setmana vinent per recuperar les reserves després de Nadal
Una cinquantena de persones han respost aquest dijous a la convocatòria del Banc de Sang i Teixits en la jornada de la Marató de Donants de Sang al Teatre municipal de Girona. Es tracta d'un balanç "positiu", segons afirmen des del banc, i esperen que les reserves augmentin en els propers dies, en el marc de la iniciativa.
La següent cita serà el 16 de gener, quan es podrà donar sang a dos llocs diferents: al gimnàs Anytimes Fitness, de 9 h a 14 h, i al Local Social de l’Eixample, de 17 h a 21 h. "L’objectiu d’aquesta Marató és que els ciutadans i ciutadanes puguin fer aquest petit gest que suposa un gran pas per tothom", va destacar l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar en la presentació de la campanya, aquest dimecres. També va animar la població, sobretot els més joves, a fer una donació.
A la resta de la demarcació, els propers dies s’habilitaran punts a Celrà, Campdevànol, Banyoles, Lladó, Salt, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Santa Cristina d’Aro, Riells i Viabrea, Riudarenes i Ripoll.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge