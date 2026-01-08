Denuncien l'acomacumulació de deixalles en els laterals de la carretera entre Pont Major i Campdorà
Semblaria que alguns camions descapotables que recullen les escombraries perden les deixalles pel camí
Alguns veïns de Girona han denunciat recentment l'acumulació de brossa als laterals de la carretera (c-255) que va des del barri de Pont Major fins a Campdorà. Segons semblaria, alguns dels camions que recullen les escombraries són descapotables, i algunes de les deixalles surten durant el trajecte fins a la incineradora de Campdorà, fet que explicaria per què hi ha brossa als laterals de la carretera.
Semblaria que el punt on hi ha més deixalles acumulades és a la muntanya d'uns dels laterals de la carretera, on després hi ha les instal·lacions d'una empresa de construcció i un restaurant. Tanmateix, es veu brossa en altres indrets. També al costat del riu Ter o al darrere l'antiga gasolinera en la sortida de Pont Major.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge