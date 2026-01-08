Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Denuncien l'acomacumulació de deixalles en els laterals de la carretera entre Pont Major i Campdorà

Semblaria que alguns camions descapotables que recullen les escombraries perden les deixalles pel camí

Algunes deixalles al costat del riu. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

Alguns veïns de Girona han denunciat recentment l'acumulació de brossa als laterals de la carretera (c-255) que va des del barri de Pont Major fins a Campdorà. Segons semblaria, alguns dels camions que recullen les escombraries són descapotables, i algunes de les deixalles surten durant el trajecte fins a la incineradora de Campdorà, fet que explicaria per què hi ha brossa als laterals de la carretera.

Semblaria que el punt on hi ha més deixalles acumulades és a la muntanya d'uns dels laterals de la carretera, on després hi ha les instal·lacions d'una empresa de construcció i un restaurant. Tanmateix, es veu brossa en altres indrets. També al costat del riu Ter o al darrere l'antiga gasolinera en la sortida de Pont Major.

