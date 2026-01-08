Girona licita les obres per fer per a vianants l’entorn escolar de l’Escola Santa Eugènia
El preu de sortida és de 157.381,88 euros i les tasques s'han de fer en un màxim de deu mesos
L'Ajuntament de Girona ha tret recentment la licitació de les obres de millora de la mobilitat urbana al barri de Santa Eugènia, en el qual es farà per a vianants l'entorn de l'escola de Santa Eugènia (popularment coneguda com a “Col·legi Groc”). Les actuacions, que tenen un preu de sortida de 157.381,88 euros, es faran en el tram de carrer de la Mare de Déu de la Salut entre el passeig d'Olot i el carrer de la Maçana i formen part del projecte Menja't Girona. L'objectiu de tot plegat és reduir el trànsit i convertir l’espai en un entorn segur, saludable i jugable. L'actuació també té la finalitat de donar a conèixer els espais naturals que envolten la ciutat i reconduir els fluxos de visitants cap a altres àrees de la ciutat menys conegudes com són les Hortes de Santa Eugènia.
Els treballs consistiran, en primer lloc, limitar l’accés als vehicles motoritzats a través de senyalització i elements per impedir el pas. L'estudi previ indica que els accessos al barri es realitzarien "sense problema" a través del carrer Maçana (des de Riu Güell) i el carrer Orient (des del passeig d'Olot). Un cop fet això, el tram de carrer al mateix nivell que la vorera i transformar-lo en un espai amb més vegetació i zones de descans pels vianants. Per fer-ho possible es duran a terme enderrocs, es fressarà una capa d'asfaltatge de tot el tram de carrer i es farà l’adequació dels punts on s’han de col·locar les jardineres amb plantes arbustives. També es posaran diferents bancs al llarg del carrer.
Després dels enderrocs i moviment de terres, es pavimentarà l'espai i, als passos de vianants de tocar al passeig d'Olot, s'hi col·locarà una franja de 60 centímetres amb paviment de panot amb botons i una franja de paviment direccional amb peces de panot ratllat. El termini màxim per executar totes les tasques és de deu mesos a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. Tenint en compte que el termini de presentació d'ofertes s'acaba el 15 de gener i llavors encara s'ha d'adjudicar i formalitzar el contracte, aquest tram del carrer de la Mare de Déu de la Salut no serà per a vianants fins a finals de 2026 o principis de 2027.
Queixes veïnals
L'Ajuntament va fer trobades amb l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, els veïns del carrer Mare de Déu de la Salut i la comunitat educativa de l’escola per explicar el projecte, i alguns veïns es van mostrar reticents perquè no volien que el tall del carrer fos permanent. Van remarcar que l'escola que tenia un pati per fer activitats i que consideraven que no era necessari ocupar el carrer permanentment.
El setembre van assegurar que fer per a vianants el tram del carrer faria perdre una vintena de places d'aparcament i haver de fer més volta per entrar al barri i arribar al lloc de destí, tot i que en aquest tram no hi ha cap garatge. Els veïns afectats també van engegar una campanya de recollida de firmes i van indicar que, en pocs dies, n'havien recollit més de 200.
Altres talls a escoles
L'Ajuntament, en el marc del Pla de mobilitat urbana sostenible, ha desenvolupat diferents estudis de Camins escolars segurs a una dotzena d'escoles a la ciutat. Fins ara, ha fet actuacions a nou d'aquests centres, mentre que falten de l'escola Carme Auguet i la FEDAC de Pont Major. També el de l'escola Santa Eugènia, del qual ja s'han licitat les tasques.
Per altra banda, ja s'ha actuat, entre d'altres, a les escoles Domeny, Joan Bruguera, Migdia o Pla de Girona. L'última actuació es va fer uns mesos a l'escola Àgora, tallant a la circulació de vehicles a un dels vials del passeig de Ramon Berenguer II, el que passa just davant el centre. Això també va provocar queixes veïnals que, igual que els veïns del carrer Mare de Déu de la Salut no veien necessari que el tall fos permanent.
