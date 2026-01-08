PORTES OBERTES
I l’aigua que baixa! Pau, pau, pau
M.Dolors Reig Garganta
Després de dues setmanes de tancament festiu, tornem a obrir les portes d’aquesta secció per continuar explicant què fem les entitats i per opinar sobre temes que ens afecten.
Ara que els rius baixen contents, si ens parem a escoltar-los, fruirem d’un benestar especial, si els observem veurem com flueix l’aigua, diferent segon a segon, el riu, però, continua sent el mateix. I un fet semblant passa al nostre entorn. Acabem d’encetar un any i tot i poder pensar que és o serà diferent continua tenint les xacres del que acabem de girar full. Hem començat l’any amb el Dia Mundial de la Pau, segons l’església catòlica, i l’acabarem amb el DENIP (Dia Escolar de la No violència I la Pau), el 30 de gener, una data celebrada per la nostra associació amb el nom de Plantem la Pau des del 2007. Entre l’un i l’altre, tot i els bons desitjos d’Any Nou, malgrat la petició de pau, pau i pau – recordem Pau Casals en el 150è aniversari del seu traspàs -, malgrat que la majoria de la gent desitgem viure la pau i en pau, hi ha situacions negatives que han quedat ancorades i que són una veritable xacra per la humanitat. Des de les penúries domèstiques més properes als grans conflictes i injustícies mundials, tenim un gran munt de problemes davant nostre.
I què podem fer-hi nosaltres? El primer de tot no girar-s’hi d’esquenes i fer veure que no passa res. Després, sigui a nivell individual, sigui col·lectivament, fer la nostra petita aportació, simbòlica o real. El gran ventall d’associacions que té el nostre país ens ofereix aquesta possibilitat. I si a més a més, col·laborem entre associacions l’efecte es multiplica.
A tall d’exemple de col·laboracions, Amics de la UNESCO de Girona vam acabar les activitats públiques el divendres 19 de desembre, amb la inauguració d’una exposició de la gironina Clara Bacquelaine, “Laberint de colors i sketches” a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats. Un acte per al qual vam comptar amb la participació de l’Associació Gironina de Sords, amb Teresa Vila, la seva presidenta, la Sílvia Vilella, traductora al LSC, i d’altres socis i col·laboradors d’ambdues associacions.. I el dilluns 22 de desembre, Elena Garcia de la Federació Catalana de Voluntariat Social ens va convidar a participar en el seu espai radiofònic Voluntaris.cat, un podcast dedicat a les entitats socials gironines que treballen amb voluntariat, això és a Ràdio Girona 92.7 FM del carrer Balmes. Va ser un veritable plaer poder-hi aportar el nostre gra de sorra. Tant l’Associació Gironina de Sords com la Federació de Voluntariat com la nostra associació i una quinzena més tenim la seu a l’Hotel d’Entitats de la Rutlla – Casal Cívic i Comunitari Girona.
En aquests dies de principis d’any, estem immersos fent memòries, informes econòmics, pressupostos i plans de treball de cares a l’assemblea general el divendres 23 de gener. Abans, però d’aquesta data, tornarem a mirar el riu, el Ter, serà el divendres 16 dins el cicle «L’aigua, un bé molt preuat». Pau Masramon, president de la plataforma Aigua és Vida, ens explicarà què és una estació d’aforament i perquè la del Ter a Girona porta el nom de Francesc Ferrer i Gironès, una persona que va lluitar perquè el cabal del Ter fos el correcte. Serà també un moment per retre-li homenatge. Francesc Ferrer i Gironès va ser un dels fundadors de la nostra associació l’any 1985.
Vaig acabant i ho faig amb unes paraules de qui va ser Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza: “el repte més gran del segle XXI és compartir”. Intentem fer-ho per tal de poder aconseguir un món més just i equilibrat, recordant també els mots del mestre Pompeu Fabra: «Cal no oblidar mai ni la tasca ni l’esperança». Aquesta és la nostra manera de celebrar 40 anys ininterromputs d’activitat. I tot plegat, de moment, des del despatx 6 de l’Hotel d’Entitats - CCC Girona i com aparador la nostra web: www.unescogi.org
