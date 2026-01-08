Li roben amb violència el patinet i 200 euros a Girona i detenen un dels lladres a Salt després que la víctima el reconegui
L'home va intentar fugir, però els Mossos van recuperar el vehicle amagat en una perruqueria i la bandolera
Un jove va viure un robatori violent el passat 29 de desembre quan sortia d’una botiga al carrer Sant Pau de Girona. Dos homes el van abordar, el van fer caure a terra i li van robar el patinet amb què circulava, valorat en 659 euros, i la seva bandolera amb documentació i uns 200 euros en efectiu.
Dies després, el 6 de gener a la tarda, la víctima va reconèixer un dels lladres entre un grup de joves que estaven fumant al carrer Torres i Bages de Salt. No només el va identificar, sinó que va veure que portava el seu patinet i la seva bandolera. Va avisar immediatament la policia.
Quan els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Salt van arribar, l’home va fugir amb el patinet, però els agents el van localitzar poc després sortint d’una perruqueria i el van detenir. En el moment de la detenció portava la bandolera que havia estat sostreta.
El patinet, que ja no duia, havia estat amagat al lavabo de l’establiment, i l’arrestat el va lliurar voluntàriament quan els agents li van demanar.
El detingut té 25 anys, ja tenia antecedents policials, i va quedar acusat de ser presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, informa el cos policial.
Els objectes van ser retornats a la víctima, mentre que la investigació policial continua oberta per identificar el segon implicat. L’arrestat va passar l’endemà a disposició judicial.
