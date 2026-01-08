Quatre persones resulten intoxicades per monòxid en dos pisos de Girona en una sola nit
La mala combustió d’un braser de carbó i d’un generador de benzina, causes de les afectacions
Quatre persones van resultar intoxicades el dimecres a la nit per inhalació de monòxid de carboni en dos pisos de la ciutat de Girona.
El primer dels casos es va produir en un habitatge del barri de Pont Major. Segons han informat fonts d’emergències, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va alertar els Bombers quan passaven dos minuts de les deu de la nit en detectar tres persones amb símptomes compatibles amb una afectació per monòxid en un pis del carrer Pont Major. Els Bombers s’hi van desplaçar amb una dotació i van comprovar que el gas s’havia generat arran de la mala combustió d’un braser de carbó. Per aquest motiu, van ventilar l’habitatge fins que les lectures van donar negatives.
Arran dels fets, els sanitaris del SEM van atendre les tres persones afectades i les van evacuar a un centre sanitari, totes elles en estat de poca gravetat, segons les primeres informacions.
La segona emergència es va produir al barri de la Font de la Pólvora, en un pis del carrer de l’Acàcia. De nou, els sanitaris van alertar els Bombers en sospitar la presència de monòxid de carboni a l’immoble. Una dotació es va desplaçar al lloc i va confirmar que l’origen del gas era la mala combustió d’un generador de benzina. Els Bombers van ventilar el pis i, posteriorment, el SEM va atendre un home que havia resultat afectat per inhalació de monòxid.
En aquest segon cas, l’home va ser evacuat en ambulància, també en estat de poca gravetat, a l’hospital de Palamós, un centre que disposa de cambra hiperbàrica i on sovint s’ingressen persones afectades per aquest tipus d’episodis.
Subscriu-te per seguir llegint
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge
- El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients