La recollida de restes vegetals a Girona amb cubells a les zones porta a porta començarà la setmana vinent
El servei arrencarà dilluns a Montjuïc, i seguirà fins dijous a la resta de barris de la ciutat
El servei de recollida de restes vegetals amb cubells de més capacitat en els habitatges amb sistema porta a porta a Girona començarà la setmana vinent. El primer dia de servei serà dilluns, dia 12 de gener, a Montjuïc, i seguirà fins dijous a la resta de barris de la ciutat amb model porta a porta.
Els veïns i veïnes que encara no tinguin els recipients per abocar la poda, poden sol·licitar-los i anar-los a recollir a qualsevol de les quatre Oficines de Suport a la Gestió de Residus que hi ha a la ciutat. De moment, l’Ajuntament de Girona ha repartit uns 1.500 bujols. L’objectiu de substituir els sacs de ràfia per cubells de 240 litres és que siguin més fàcils de manipular tant per als veïns i veïnes com per al personal de recollida de residus.
“El que comencem dilluns és un exemple més de la nostra voluntat de millorar de forma contínua i de flexibilitzar el sistema de recollida de residus amb l’objectiu de fer-ho més fàcil a la ciutadania perquè ho pugui fer encara més bé”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot i Cantalosella.
Al llarg de l’any, la freqüència de recollida serà variable en funció del cicle de creixement de les plantes i arbrat. De novembre a febrer, quatre mesos l’any, la recollida es farà un cop al mes a cada barri. De març a octubre (exceptuant els mesos de juny i juliol), la recollirà serà bimensual. En el cas del juny i del juliol, quan la vegetació té un creixement més ràpid, la recollida es farà tres vegades. Les diverses franges sumen un total de 22 dies l’any de recollida.
4 dies diferents
Durant la setmana que toqui treure la poda, el servei es distribuirà en quatre dies diferents, per cobrir tots els barris de la ciutat amb zona de porta a porta. El dilluns la recollida es farà al barri de Montjuïc; els dimarts, es cobrirà Domeny, Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa, Sant Narcís, Campdorà, Pujada a la Torrassa i Sant Daniel; els dimecres, es recollirà la poda a la Creueta, Torre Gironella, les Pedreres i Montilivi, finalment, els dijous s’actuarà als barris de Palau i Avellaneda.
El dia que toqui recollida, els veïns i veïnes hauran de deixar el seu cubell davant del portal la nit abans. El servei de recollida es farà de 6 a 12 h. La recollida de restes vegetals inclou fulles, herbes i branquillons trencats que no superin 1 cm de diàmetre o els 20 cm de llargària, i que es poden dipositar en el cubell d’orgànica.
L’ús dels cubells de 240 litres es preveu per aquells habitatges amb jardí que no en fan prou amb el cubell d'orgànica. Aquests cubells estan pensats només per les restes vegetals de petites dimensions. Les restes de poda de majors dimensions s’ha de gestionar als punts de recollida, a la deixalleria, o a través d’un gestor autoritzat.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge