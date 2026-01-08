La suspensió capil·lar o els trapezis volants amb creu seran les grans novetats del Festival del Circ de Girona
Se celebrarà entre el 26 de febrer i el 2 de març a la Gran Carpa del Camp de Mart i comptarà amb 76 artistes de setze països i 24 atraccions inèdites
Les disciplines de la suspensió capil·lar, en una atracció individual realitzada per la mexicana Lucero Mendez, o els trapezis volants en creu, els malabars amb bastó, executat pel grup xilè The Flying Maluenda's, seran les principals novetats es presentaran per primera vegada aquest any en el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, que arriba a la catorzena edició. També seran novetat els malabars amb bastó, de l'artista japonès Issei Takahashi, el llançament de tasses damunt corró, dut a terme pel grup xinès Shaanxi Acrobatic Art Troupe. Tot plegat, en un certamen que se celebrarà entre el 26 de febrer i el 2 de març a la Gran Carpa del Camp de Mart al parc de la Devesa, amb 24 atraccions inèdites (les mateixes que l'any passat) dins la pista d’un circ a Europa occidental.
L'edició d'aquest any comptarà amb 76 artistes de setze països diferents, i presentarà un parell de novetats destacades. En primer lloc, s'ha canviat la composició del jurat i ja no seran "solemnes directors de grans circs", ha apuntat el director del festival, Genís Matabosch, en la presentació que s'ha fet aquest dijous matí. Amb l'objectiu de "donar visibilitat a les noves generacions", el jurat d'aquest any estarà format per deu persones que ja formen part de l'organització de festivals i que són "els directors del futur", alguns "ja ho són avui", ha dit. Per primera vegada també s'ha decidit que les sessions de l'espectador, amb el preu únic de 18 euros, es faran en els dos primers dies (dijous 26 de febrer, 20:30 hores i divendres 27 de febrer, 17:30 hores) perquè l'organització té clar que "s'ha d'escoltar el públic i veure com es pot millorar", ha remarcat Matabosch.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ
