Dos denunciats a Celrà per vendre dues escopetes antigues en un mercat de segona mà
Els Mossos també van comissar una closca de tortuga que consta com a protegida
Un dispositiu policial al mercat de segona mà de Celrà va acabar amb dues denúncies i la confiscació d’armes i una closca de tortuga protegida. Els fets van passar el passat 3 de gener al matí, quan Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona van inspeccionar les parades del mercat.
Durant la revisió, els agents van localitzar dues armes de foc antigues, tipus escopeta, desmuntades i exposades per a la venda en parades diferents. Els venedors, un home de 35 anys i un altre de 48, van ser identificats i denunciats com a presumptes autors d’un delicte de tràfic i dipòsit d’armes i explosius. Les escopetes, comissades pels Mossos, estan pendents d'anàlisi i seran lliurades a la unitat d’intervenció d’armes de la Guàrdia Civil.
Espècie protegida
A més, els agents van confiscar una closca de tortuga protegida que estava a la venda. La venedora va ser identificada i els agents li van aixecar acta de comís, ja que la venda d’aquest tipus d’espècies està prohibida.
Els Mossos informen que les inspeccions als mercats de segona mà continuaran amb l’objectiu de controlar la procedència dels objectes exposats i prevenir delictes com la receptació i altres activitats il·lícites.
