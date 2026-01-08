Volen recuperar els cavalls per a la cavalcada dels Reis d'Orient de Girona del pròxim any
Els animals no participen en la comitiva des de 2022 perquè hi havia protestes de diferents col·lectius
Els Manaies asseguren que "no patien cap mal" i que anaven "acompanyats de la seva gent" i se'ls feien "revisions veterinàries"
L'associació de Manaies de Girona, organitzadors de la cavalcada dels Reis d'Orient a Girona, volen tornar a incloure els cavalls en el seguici reial del pròxim any. Ho ha confirmat el seu president, Xavier Serra, en la tertúlia d'aquest dijous al matí a la ràdio municipal, Girona FM. "Sense donar-ho per fet", ha apuntat que pensa que donen una "espectacularitat a la cavalcada" i que la gent "ho troba a faltar".
Fa uns anys es va decidir que els cavalls no participessin en la comitiva perquè hi havia un "col·lectiu" que no els "semblava bé". Serra ha defensat que, fins llavors, els cavalls anaven "acompanyats de la seva gent" i se'ls feien "revisions veterinàries". En el seu entendre "no patien cap mal".
Serra ha destacat que la cavalcada dels Reis d'Orient s'ha de veure "amb la mirada dels nens" i que aquest ha de ser "l'únic" propòsit amb el qual han de preparar l'acte. Creu que les entitats que organitzen l'esdeveniment tenen "prou criteri" i escolten "prou a tothom" per a tenir "la llibertat" de fer-ho i, en paral·lel, "acceptar les conseqüències".
Sense cavalls des del 2020
Segons el president dels Manaies, els cavalls donen "majestuositat" a la cavalcada dels Reis. Sigui amb els que puguin estirar les carrosses o els que van davant de la comitiva amb els heralds com a genets. L'últim cop que es va veure aquesta imatge va ser l'any 2020. El 2021, a causa de la pandèmia, no es va celebrar la cavalcada (sí que es van fer actes espontanis per a la ciutat), i va ser per l'acte de 2022 que es va decidir eliminar els animals.
Els Manaies organitzen la cavalcada a Girona des dels anys cinquanta i, en aquell temps, sí que sortien aquests animals, tant per les carrosses com pels heralds. Després es van intercalar alguns anys en els quals les carrosses van anar amb elements motors i altres anys eren estirades pels mateixos cavalls. Des de 1992, i interrompudament fins al 2020, les carrosses van ser tirades per cavalls.
De fet, per l'acte de 2020 ja hi va haver polèmica. L'organització va decidir mantenir la presència de cavalls malgrat que altres municipis de les comarques gironines, com ara Figueres o Sant Julià de Ramis, els eliminassin per conscienciar a la població sobre el benestar animal. Actualment, hi ha diferents poblacions catalanes, com Castelldefels, o altres d'arreu d'Espanya, que continuen tenint presència de cavalls, com es va veure el passat 5 de gener.
Canvis el 2022
El 2022 hi va haver un seguit de canvis en la cavalcada dels Reis. A part que no participessin cavalls, també es va canviar el recorregut. Anteriorment, el campament reial es feia als Jardins de les Pedreres i l'acte final a la plaça del Vi. Això es va canviar, i des de 2022 el campament reial es fa al Camp de Mart, mentre que l'acte final es va fer a l'esplanada de La Copa el 2022, 2023 i 2024, mentre que el 2025 i aquest any s'ha fet a la plaça de l'U d'Octubre.
El 2022, Melcior, Gaspar i Baltasar van fer tot el recorregut a peu, mentre que l'any següent es van introduir les carrosses a pedals que, des de llavors, accionen dues persones que van davant de la carrossa. Amb la porta oberta de la tornada dels cavalls a la cavalcada, caldrà veure que passa amb aquestes carrosses a pedals.